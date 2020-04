Spyvideo toont nieuwe Audi RS3 met 5 cilinder

Ook de nieuwe Audi RS3 heeft gelukkig nog die heerlijke motor.

Een compacte auto met een wat grotere motor. Net als dino’s sterft ook dit zeer smakelijke recept uit. En dat is jammer, want zo verdwijnt er iets unieks. Viercilinder turbomotoren zijn er in overdaad en helaas weinig onderscheidend. Gelukkig hoeven we nog niet te vrezen met de nieuwe Audi RS3.

De geheel nieuwe A3 werd recent gepresenteerd en er komt ook weer een nieuwe Audi RS3. Het goede nieuws is dat deze de befaamde 2.5-liter vijfcilinder met turbo gaat krijgen. De Duitse autofabrikant is begonnen met het testen van dit nieuwe model op de Nürburgring. Luister goed naar het geluid van de auto en die typische vijfcilinder klank klinkt als muziek in de oren. Op de video is de sedan in actie te zien.

De nieuwe Audi RS3 gaat concurreren met de huidige Mercedes-AMG A 45S. Bij BMW is het nog even wachten op een nieuwe generatie 2 Serie met wederom een zescilinder. Het stemt de autoliefhebber in elk geval gerust dat we de komende jaren het niet alleen met geblazen drie- en viercilinders moeten doen. Ook in 2021 en 2022 kunnen we nog shoppen voor vijf- en zescilinders in compacte auto’s. Hoezee!