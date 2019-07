7 dingen die je moet weten over de Opel Corsa-e

De belangrijkste Opel voor de komende periode is deze elektrische hatchback.

Opel begint het elektrisch offensief met de Corsa-e. De komende jaren kunnen we meer nieuws op het gebied van elektrische mobiliteit van het Duitse merk verwachten, maar het gaat allemaal beginnen met deze auto. Lees hieronder alles wat je moet weten over de volledige elektrische hatchback.

1. Een revolutionair model

Over 10 of 20 jaar kunnen we terugkijken op een auto die de nieuwe koers van het merk heeft bepaald. De Corsa-e is de eerste volledige elektrische auto van het merk onder het nieuwe elektrische modellenplan van het merk. Opel kwam al jaren geleden met een volledige elektrische auto, dat was de Ampera-e.

2. In comfort kilometers maken

De Corsa-e heeft een actieradius van 330 kilometer (WLTP-meting). In de praktijk betekent dit dat de meeste huishoudens dagelijkse ritten kunnen voltooien zonder dat ze zich ook maar enige vorm van zorgen hoeven te maken over het bereik van de auto. Het automerk stelt dan ook dat de Corsa-e met zijn comfortabele actieradius elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar moet maken. Wie de meeste kilometers uit zijn of haar Corsa-e wil halen kan de speciale Eco-modus inschakelen, dan zal de hatchback zo zuinig mogelijk rijden.

3. Opladen in een mum van tijd.

Een ander belangrijk aspect van elektrisch rijden is het opladen. Je wilt immers niet te lang stilstaan. Daar hebben ze bij Opel in het geval van de Corsa-e goed over nagedacht. De batterij van de hatchback is in een halfuur al voor 80 procent geladen. Dit gaat door middel van een DC-snellader met een vermogen van 100 kW.

4. Zakelijk interessant

Met een vanafprijs van 34.999 euro is de Opel Corsa-e verrassend bereikbaar. Juist voor de zakelijke markt in Nederland. Het volledige aanschafbedrag komt in aanmerking voor acht procent bijtelling. Sterker nog, met deze prijs kunnen er nog een aantal extra’s aangevinkt worden op de optielijst zonder rekening te hoeven houden met een eventuele hogere bijtelling. De acht procent bijtellingsregel wordt immers vanaf 2020 van kracht op de aanschaf van een elektrische auto met een catalogusprijs tot 45.000 euro.

5. Nu al te bestellen.

Het is nu al mogelijk de Corsa-e te bestellen. De groep die de elektrische auto in dit vroege stadium gaat bestellen heeft volgend jaar een primeur te pakken. De eerste leveringen van de Corsa-e zullen namelijk in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden.

6. Vlot & dynamisch

Wist je dat de Corsa-e in slechts 2,8 seconden naar 50 km/u kan sprinten? Het vlotte en dynamische karakter van de Opel zie je terug in de innovaties. Zo komt de hatchback onder meer met adaptive cruise control, actieve rijstrook-positionering, advanced park assist en een 180 graden panoramische achteruitrijcamera. Naast de eerder genoemde Eco-modus kent de Corsa-e ook een Sport-modus voor sportiever rijgedrag en een Normal-modus als gulden middenweg.

7. Een vertrouwd uiterlijk en interieur, met een eigen touch

Het uiterlijk en het interieur van de Corsa-e heeft natuurlijk de nodige overeenkomsten met de variant met een verbrandingsmotor. Opel heeft echter een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het uiterlijk en het interieur van de auto waardoor de elektrische hatchback een volledig eigen voorkomen heeft gekregen.