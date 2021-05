Opel Corsa-e livery maakt de blitz, nietwaar? - Autoblog.nl

We beginnen de dag met een hele slechte woordgrap over de Opel Corsa-e livery.

We zijn nog een beetje aan het wachten op de eerste écht leuk rijdende en betaalbare elektrische auto’s. Een Peugeot e-208 en Corsa-e is is een prima alternatief voor een 1.2-versie. Maar we wachten nu eigenlijk op een e-208 GTI of Corsa-e GSI.

Die gaat er blijkbaar niet in een keer komen, ondanks dat Opel diverse malen een foto’s blijft sturen met leuke sportieve Corsa’s uit het verleden. Wel krijgen we eerst deze Opel Corsa-e livery. Het is zijn babystapjes in de goede richting.

ADAC Opel eRally Cup

De looks zijn geleend van de auto’s uit de ADAC Opel eRally Cup (gallery onder). Sterker nog, deze snel uitziende Corsa-e is er om deze autosport-serie luister bij te zetten. Binnenkort gaat het rallykampioenschap van start en kunnen de Corsa’s fluisterstil over de rallystages glibberen.

De Corsa-e livery is duidelijke geïnspireerd op de rally-Opels van weleer. De combinatie wit, grijs, geel en zwart hebben we vaker gezien op snelle Opels het uit verleden. De livery is ontworpen door Opel Motorsport en SIGNal Design.

Opel Corsa-e livery basis

De basis van deze vervaarlijk uitziende Corsa is een Corsa-e in GS Line-uitdossing. Die is van zichzelf al ietsje sportiever. Onder de kap ligt de bekende elektrische aandrijflijn. Een elektromotor met een maximum vermogen van 136 pk en koppel van 260 Nm. Daarmee kun je in 8,1 seconden naar de 100 km/u. We kregen eerste de 0-50 km/u tijd door van Opel Duitsland: 3 seconden! De auto komt dus goed uit de startblokken.

Zijn er dan ook nadelen? Jazeker. Je kan ‘m niet op elke Corsa-e plakken. De livery bedekt namelijk niet helemaal de auto. Dus je moet altijd beginnen met een witte Corsa. Vervolgens moet je ook best handig zijn, want je moet alles zelf aanbrengen. Het schijnt een eitje te zijn, maar reken maar op scheve logo’s en striping die nét niet matcht.

Als laatste is er nog de prijs, want je bent namelijk 890 euro kwijt voor de folieset. Mocht je er meer dan 10 bestellen, dan krijg je wel korting. Dan kun je met meerdere Corsa-e vrienden de ‘blitz’ maken.