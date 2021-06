Deze Opel Corsa maakt zijn naam wél waar - Autoblog.nl

Bij deze Irmscher Opel Corsa iRC zal de naam een stuk minder onlogisch klinken in de oren van Italianen.

‘Corsa’ is Italiaans voor racen. Niet de meest toepasselijke naam voor een burgerlijke B-segment hatchback. In het verleden zijn er weliswaar sportievere versies geweest, maar die zijn met de nieuwe generatie niet teruggekomen. Racen is er dus niet bij.

We krijgen vandaag echter foto’s in de mailbox van een Opel Corsa die zijn naam wel eer aan lijkt te doen. De ietwat brave hatchback is namelijk getransformeerd tot een regelrecht racemonster.

Deze creatie is het werk van Irmscher, dé tuner als het aankomt op Opels. Dit Duitse bedrijf houdt zich al decennialang bezig met het opleuken van Opels. De nieuwste Corsa is daarbij niet overgeslagen. De Irmscher-versie daarvan zagen we vorig jaar al voorbij komen.

Als je langer dan een paar seconden naar de afschuwelijk lelijke persfoto’s kon kijken had je destijds gezien dat de aanpassingen subtiel waren. Dan kan niet gezegd worden over deze Opel Corsa, die geïnspireerd is op de rallysport. Deze is namelijk behoorlijk heftig aangepast.

De Opel Corsa iRC, zoals Irmscher de auto gedoopt heeft, kenmerkt zich door brede wielkasten, een flinke taartschep en een centrale uitlaat. Dat laatste kennen we natuurlijk van de vorige (en misschien wel laatste) generatie Opel Corsa OPC. Qua vermogen mikt Irmscher op 200 pk. Dat is 70 pk meer dan de krachtigste Corsa die je nu bij de Opel-dealer kunt krijgen.

De grote vraag is: kun je deze kit bestellen als je je Opel Corsa op wilt leuken? Daar kunnen we nog geen antwoord op geven, want Irmscher spreekt momenteel nog van een ‘design study’. Wel houden ze de mogelijkheid open dat ze deze kit daadwerkelijk gaan leveren. Dat zal dus deels afhangen van de reacties.