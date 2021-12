Wij leggen 5 stellingen over elektrisch rijden voor aan een expert.

We zijn er natuurlijk bijna, dat punt waarop iedereen door heeft dat elektrisch rijden een goed alternatief is voor de auto met een verbrandingsmotor. Maar is een elektrische auto geschikt voor jou?

In de bijgaande video gaan we samen met een echte EV expert op zoek naar de antwoorden op 5 stellingen omtrent elektrisch rijden. Wouter legt ze alle 5 voor aan Carlo van de Weijer, Director Smart Mobility TU Eindhoven.

De stellingen gaan over 5 belangrijke thema’s rondom elektrisch rijden. Om een goede keuze te maken als je overweegt over te stappen van een fossiele auto naar een elektrische auto is juiste informatie essentieel. Vandaar dat we ditmaal graag een expert aan het woord laten. De stellingen zijn:

Je kunt van Amsterdam naar Brussel zonder te laden Een elektrische auto rijdt goedkoper dan een fossiele auto Er zijn ruim 78.000 laadpunten in Nederland Elektrische auto’s zijn net zo veilig als fossiele auto’s Een elektrische auto is altijd milieuvriendelijker dan een vergelijkbare fossiele auto

Een combinatie van onderwerpen die gaan over praktische zaken (kosten, actieradius) maar ook bijvoorbeeld veiligheid, duurzaamheid.

In stelling 2 hebben we het over de kosten van rijden met een elektrische auto. Als je meer wilt weten over hoeveel elektrisch rijden precies kost. Lees dan ons artikel en kijk ook onze gedetailleerde video over Welke auto’s Nederland zou moeten kopen, op basis van de kosten!

Wil je meer informatie lezen over elektrisch rijden of over andere mogelijkheden om zelf bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Kijk dan op Iedereendoetwat.nl !