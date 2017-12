De 7 gaafste snelle Focussen

Belofte maakt schuld. Vlak voor het nieuwe jaar lossen wij deze in.

Onlangs maakten wij van AutoBlog een special over een van de meest knappe prestaties op het gebied van auto’s produceren: de eerste generatie Ford Focus. Een supersportwagen ontwikkelen en die ‘Beste Auto Ter Wereld’ noemen is erg makkelijk en vooral niet waar. Als de verkoopprijs niet uitmaakt is het onmogelijk een knappe prestatie. Hetzelfde geldt voor een auto als bijvoorbeeld de Mercedes-Benz S-Klasse. Een geweldige auto en een onmogelijk goede mijlpaal als het gaat om engineering, maar met zo’n ontwikkelingsbudget en vraagprijs mag het ook wel.

De Ford Focus liet nauwelijks steken vallen en kostte destijds minder dan een vergelijkbare Volkswagen Golf. Kijk, dát is een hele prestatie. Zie het een beetje als het succesverhaal van Leicester City vorig jaar, dat is de Ford Focus. In de comments werden destijds opmerkingen gemaakt over de snelle uitvoeringen. Waarom werden die niet vermeld? Simpel: de gewone Focus verdiende een podium. Maar er is beloofd om erop terug te komen. Dus dat gaan we bij deze eindejaar-special doen. Dit zijn de gaafste snelle Focussen van de eerste generatie:

Ford Focus Trend 2.0 16v

Het is eigenlijk heel erg vreemd dat Ford er zo lang mee gewacht heeft. Van 1998 tot 2001 was dít de snelste Focus die je kon krijgen, een driedeurs Trend met tweeliter 16 klepper. Deze produceerde 130 pk (bij 5.750 tpm) en 174 Nm (bij 3.750 tpm). Niet echt een sportmotor, dus. De prestaties waren voor die tijd best aardig, maar niet spannend: 0-100 duurde 9,2 seconde en de topsnelheid bedroeg 201 km/u. Met name omdat het onderstel zo goed was verlangde je naar meer, veel meer vermogen.

Ford Focus Cosworth

Ford is zelf altijd bezig geweest met een Focus RS, zeker gezien het feit dat de Focus meedeed in het WRC. Concurrenten Subaru en Mitsubishi hadden min of meer straatversies van hun rallymonsters in de showrooms staan. Ford niet. Om de Japanse brigade een weerwoord te bieden ontwikkelde het de Focus Cosworth. Dit moest een absoluut monster worden met 300 pk, 400 Nm en spectaculaire prestaties. Helaas is het er nooit van gekomen, niet als deze andere snelle Fords. De auto zou te duur worden om te produceren en de afzetmarkt te klein. Vergeet niet dat we in die jaren nog geen CO2 taks hadden, dus een Lancer Evo was redelijk betaalbaar.

Ford Focus ST170

Pas begin 2002 kwam Ford met de eerste snelle variant op de proppen. Dit is typisch zo’n auto die op papier niet goed uit de verf komt, maar op asfalt juist wel. De basis voor de ST170 was de standaard tweeliter motor. Aan het uiterlijk valt er niet veel verschil te zien. Badges, gaasgrille en 17”-multisspaaks velgen zijn eigenlijk de enige echte duidelijke aanwijzingen. De motor is nog steeds atmosferisch en met mechanische aanpassingen (variabele kleptiming, aluminium kop, Cosworth-uitlaat en spruitstuk) opgevoerd naar 173 pk (bij 7.000 tpm) en 195 Nm (bij 5.300 tpm). Kijk, dat zijn al de betere prestaties. De bak was een Getrag M6 transmissie, die bijvoorbeeld Mini gebruikte voor de Cooper S.

Ford Focus ST Stationwagon

De Focus ST170 was er uiteraard als drie- en vijfdeurs. Er zijn ook een handjevol stationwagon variant van gebouwd. Een C-segment performance stationwagon was toen nog heel bijzonder. Het waren over het algemeen praktische pakezels, geen auto om eens lekker mee te gaan sturen. Ford deed het in 2002. De Focus ST170 Stationwagon was fractioneel minder snel dan de hatchback. Maar dat maakt niet uit. Dit was destijds de leukste stationwagon in zijn prijsklasse.

Ford Focus RS

Een paar maanden later kwam de Ford Focus RS op de markt. Ford neemt altijd flink zijn tijd met de Focus RS. Dat duurde zelfs zó lang dat de Focus RS nog het front het heeft van vóór de facelift! De motor was eigenlijk dezelfde als in de Focus ST, maar dan zwaar aangepast met onder andere een flinke turbo. Dit resulteerde volgens Ford in 215 pk (bij 5.500 tpm) en 310 Nm (bij 3.500 tpm). Die cijfers zijn nogal behoudend. Op papier is de Focus RS snel (0-100 in 6,7 seconden en 232 top), maar in het echt voelde de RS veel sneller en sterker aan. Mede dankzij het plankharde onderstel en het agressieve Quaiffe sperdifferentieel. Er zijn er 4.500 stuks van gebouwd, allemaal in Performance Blue met een zwart lederen interieur.

Ford Focus SVT

In principe is dit dezelfde auto als de Focus ST zoals wij deze kennen. De Europese en Amerikaanse sportdivisies van Ford werkten samen voor een sportieve Focus die zowel in Europa als in Amerika verkocht kon worden. Mede daardoor duurde het waarschijnlijk wat langer. De prestaties zijn min of meer gelijk. Er zijn een paar verschillen, de Focus SVT heeft een grotere achterbumper en SVT-velgen, net zoals de Mustang SVT Cobra R en de F150 SVT Lightning.

Ford Focus RS 8

De Focus RS is alleen leverbaar geweest in Europa. De basis van de auto is eigenlijk een SVT, maar dan zwaar aangepast. De motor was een 5.0 ‘Cammer’ V8 met meer dan 400 pk. Deze werd in lengte gemonteerd en de aandrijving geschiedde nu op de achterwielen. Het leukste is het uiterlijk, want voor het blote oog is het gewoon een Ford Focus, geen supercar-killer. Ondanks dat het een concept was, kon je alle onderdelen gewoon bij Ford Performance bestellen. Er zijn in de VS enkele gekkies die dat gedaan hebben en zo hun eigen Focus RS 8 hebben gebouwd.