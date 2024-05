7 zeer zeldzame cabrio’s gespot

We zetten 7 exclusieve cabrio’s op een rij die in het wild gespot zijn.

De lente is op dit moment in volle gang, dus dit is een mooi moment om het eens te hebben over cabrio’s. Cabrio’s zijn er in allerlei soorten en maten, maar we gaan vandaag kijken naar exclusieve cabrio’s die in het wild gespot zijn. Dat leek ons een goed excuus om weer eens door de archieven van Autoblog Spots te struinen.

Spotter: @720s

We beginnen met de spot die de inspiratie vormde voor dit lijstje: eerder deze week werd in Zwolle een SA Aperta gespot. Dit is zonder meer een zeldzame cabrio, want er staan er maar twee op Nederlands kenteken. In totaal zijn er maar 80 van gebouwd. Technisch gezien is de SA Aperta gebaseerd op de 599 GTO, met 670 pk. Overigens is het strikt genomen geen volwaardige cabrio, maar een targa, want alleen het bovenste deel van het dak kan eraf.

Spotter: @thomcarspotter

Waarschijnlijk hebben veel mensen niet door hoe zeldzaam deze cabrio is. Je kijkt hier naar de Rolls-Royce Corniche V, de laatste Rolls die onder de Volkswagen-vlag is ontwikkeld. De Corniche is een zustermodel van de Bentley Azure, maar de Rolls-Royce-versie is nog een stuk zeldzamer. Van deze auto zijn maar 348 stuks gebouwd tussen 1999 en 2002. Dit prachtige rode exemplaar werd gespot in Pamplona.

Spotter: @amazingwheelsniels

Een Alfa 8C Competizione is al een zeldzame verschijning, maar de Spider is nog een stukje zeldzamer. Het plan was eigenlijk om van allebei evenveel te maken (namelijk 500), maar de kredietcrisis gooide roet in het eten. Daar bleef de teller uiteindelijk steken op 329 exemplaren. Dit Nederlandse exemplaar is in het bezit van niemand minder dan Bernard Jr. Hij is groot fan van de 8C (geef hem eens ongelijk) want hij had eer ook al een zwarte coupé.

Spotter: @wolfssjrd

Alpina’s zijn sowieso vrij zeldzaam, en dat geld zeker voor roadsters van Alpina. Van de Z3 en de laatste twee generaties Z4 was er geen Alpina-versie, alleen van de E85 Z4. Zoals gewoonlijk was deze Alpina niet gebaseerd op de M (die was er ook nog niet toen de Roadster S uitkwam). De Alpina Roadster S heeft een opgeboorde 3,4 liter zes-in-lijn die 300 pk levert. Deze is – atypisch voor Alpina – gekoppeld aan een handbak. Er zijn maar 370 exemplaren gebouwd, dus daarmee kwalificeert de Roadster S zeker als een zeldzame cabrio.

Spotter: @dutchstylez

We zouden dit lijstje makkelijk kunnen vullen met alleen maar Ferrari’s, maar we houden ons in. Op basis van de 550 kwam er een speciale cabrio-versie, gelimiteerd op 448 exemplaren: de 550 Barchetta. Officieel heette deze auto de 550 Barchetta Pininfarina, om het 70-jarig jubileum van het designhuis te vieren. De Barchetta had een stoffen dakje, maar dat was alleen voor noodgevallen. Het dakje was namelijk A, heel lelijke en B, je mocht er niet harder mee dan 113 km/u. Gelukkig zien we dit prachtige gele exemplaar hier zonder dak.

Spotter: @MoeWat

Een van de meest bizarre cabrio’s moet wel de G 650 Landaulet zijn. Het is in feite een verlengde 4×42 en daar de cabrioversie van. En dan met een 621 pk sterke V12 en een weelderig Maybach-interieur. Op een of andere manier heeft Mercedes 99 mensen kunnen vinden die gek genoeg waren om er eentje te kopen. Daar zat één Nederland tussen, die €886.274 heeft betaald voor dit donkerblauwe exemplaar.

Spotter: @PatrickC

We sluiten af met de meest zeldzame cabrio uit dit lijstje: de Bentley Bacalar. Van deze dakloze cabrio zijn er maar 12 gemaakt, gebaseerd op de Continental. Dit groene exemplaar werd in 2022 gespot op de Nederlandse snelweg, zónder kentekenplaten. Inmiddels staat er nog steeds geen Bacalar geregistreerd bij de RDW, dus dat kenteken gaat er waarschijnlijk ook niet meer komen.

