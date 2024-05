Goedkope EV met steelies is stiekem best wel cool

Zeg nou zelf: dit ziet er toch gewoon tof uit?

We worden werkelijk doodgegooid met elektrische cross-overs uit Azië, dus het is al een hele verademing als een EV geen cross-over is. En het is helemaal een verademing als het eigenlijk gewoon een heel tof ding is. Want dat is de VinFast VF3.

Deze VinFast VF3 werd vorig jaar al onthuld, als nieuw instapmodel van VinFast. Met een lengte van 3,19 meter is het echt een piepklein stadsautootje. Daarmee is het al een vrij uniek aanbod, want elektrische A-segmenters zijn er niet veel. Sterker nog: het worden er alleen maar minder. De e-Up en consorten zijn al uit productie en de Smart Fortwo gaat er ook binnenkort uit.

De VinFast VF3 is in eerste instantie alleen bedoeld voor de thuismarkt, Vietnam dus. Daar werkt VinFast met accuhuur (net als eerst in Nederland). De Vietnamezen kunnen de VF3 vanaf omgerekend €8.755 bestellen, plus vanaf €32 per maand voor de batterij. Dat klinkt vrij goedkoop.

Voor dit geld moet je natuurlijk niet te veel van de specificaties verwachten. De VinFast VF3 beschikt over 44 pk, wat toevallig precies net zoveel is als een Dacia Spring. De actieradius is ook niet heel riant: 210 km volgens de NEDC-cyclus. Maar goed, het is een stadsautootje.

Op het uiterlijk hebben we niks aan te merken. Dit is eigenlijk gewoon de auto die een merk als Smart of Suzuki zou moeten uitbrengen. De VF3 is ook te krijgen in diverse kekke kleurtjes. En – het leukste aan de hele auto – hij staat standaard op steelies. Optioneel kun je ook sportief ogende16 inch velgen krijgen, maar je bent eigenlijk gek als je daarvoor kiest.

Of de VinFast VF3 ook naar Europa komt? Dat is nog niet bekend. Momenteel loopt het in Nederland nog geen storm voor een VinFast. Maar misschien kan een leuke en goedkope A-segmenter daar juist verandering in brengen…