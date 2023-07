70 euro per uur voor rijles het nieuwe normaal

Je moet diep in buidel tasten voor het behalen van een rijbewijs.

De beste tijd om je rijbewijs te halen was gisteren. Want het gaat alleen maar duurder worden. Recent deelden we al in een artikel wat het gemiddeld kost om in 2023 je rijbewijs te halen. Maar ook voor de toekomst ziet het beeld er niet rooskleurig uit.

De afgelopen twee jaar is het behalen van een rijbewijs zo’n 600 euro duurder geworden. Volgens de rijscholen is zelfs de huidige situatie niet houdbaar. De prijzen die de rijscholen nu hanteren zouden onvoldoende zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Auto’s worden duurder, de brandstofkosten stijgen en de rij-instructeur wil ook graag voor zijn of haar gezin kunnen zorgen.

Tegenover de Telegraaf zegt de Vereniging Voor Rijscholen en Instructeurs (VVRI) dat 70 euro per uur voor een rijles een bedrag is waar aspirant automobilisten rekening mee moeten gaan houden. Een jaar geleden lag het gemiddelde nog op 48 euro per uur. Dat ligt nu op zo’n 52,50 euro per uur. Onvoldoende, aldus de VVRI. Om winst te kunnen draaien moeten rijscholen meer per uur gaan vragen.

De vereniging hoopt op hulp vanuit de overheid. Bijvoorbeeld met een (tijdelijke) verlaging op de BTW. De kans is echter klein dat hier iets uit gaat komen, maar wie weet. Ook wil de VVRI dat rijscholen stoppen met stuntpakketten te verkopen. Vooral omdat het vaak een wassen neus is. Het komt voor dat er toch nog extra kosten bij komen kijken, waardoor het beloofde pakket duurder uitvalt. De VVRI pleit voor standaardbedragen zodat consumenten weten waar ze aan toe zijn.

Als je het rijden snel onder de knie hebt, niet zoveel rijlessen nodig hebt en in één keer weet te slagen vallen de kosten nog te overzien. Maar wie niet zo handig is moet diep in de buidel tasten. Het rijbewijs behalen is duur en als 70 euro per uur de nieuwe norm wordt kan de totaalprijs flink oplopen naar duizenden euro’s.

