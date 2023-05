Auto’s veel duurder bij invoering nieuwe milieunorm!

Bij de invoering van de nieuwe milieunorm is de verwachting dat nieuwe auto’s duurder gaan worden, veel meer dan de EU zelf beweert.

De Europese Unie (EU) is van plan een nieuwe milieunorm in te voeren, ook wel bekend als de Euro 7-emissieregels. De norm moet er voor zorgen dat auto’s minder schadelijke stoffen uitstoten en moet Europa helpen om de CO2-uitstoot met 35% te verminderen tegen 2035. Daar verzint de EU dan allemaal mooie regeltjes voor, maar om dat door te voeren moeten autofabrikanten veel kosten maken. En dat rekenen ze door aan de consument, ze zijn niet gek hé.

Auto’s duurder door milieunorm

Acea is de Europese belangenbehartiger van autofabrikanten. Zij zijn eens achter de rekenmachine gaan zitten en komen tot de conclusie dat met deze nieuwe regels benzineauto’s gemiddeld 2.000,- euro meer gaan kosten.

En het is nog erger: de Europese Commissie (EC) schat dat de extra kosten om benzineauto’s en bestelwagens te laten voldoen aan de Euro 7-norm ongeveer 184,- euro zijn. Acea heeft dit laten onderzoeken door het adviesbureau Frontier en die komen dus tot een veel hogere afrekening. Tot wel tien (!) keer zo hoog. Misschien ligt de waarheid in het midden, maar dan nog zouden auto’s flink duurder worden. Eerder uitte verschillende landen al kritiek op de plannen.

Ook bussen en vrachtwagens moeten eraan geloven. Volgens het onderzoek zouden deze gemiddeld 11.700,- euro meer gaan kosten. Ook hier kwam de EC tot een andere bedrag, namelijk 2.765,- euro. Dat is wederom een belachelijk verschil.

Weerstand

Autofabrikanten zijn hier niet ‘happy’ mee. Ze moeten investeren in een verbrandingsmotor die in 2035 verboden zal worden. Hoezo duurzaam? Hiernaast zullen de auto’s duurder worden en zal dit de verkopen drukken. Mensen zullen langer in hun oude auto rondrijden of een tweedehandsje kopen. En dat is juist niet de bedoeling, omdat deze vervuilender zijn.

Acht landen staan op dit moment op hun achterste benen. Het gaat om Frankrijk, Italië, Polen, Bulgarije, Hongarije, Tsjechië, Roemenië en Slowakije. Zij hebben een brief geschreven waarin zij duidelijk maken tegen de wetgeving te zijn, weet Automotive News Europe te melden. In de brief draaien ze niet om de hete brij heen: ze zijn simpelweg tegen alle nieuwe emissieregels. Ook Duitsland lijkt tegen te zijn, ook al hebben zij de brief niet ondertekend.