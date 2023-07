Dit is de krachtigste V12 ter wereld

Zenvo werkt aan de krachtigste V12 ter wereld. In 2023!

Minder cilinders, elektrificatie en uiteindelijk volledig elektrisch. Dit zien we al jaren bij veel autofabrikanten. En dat is jammer, want zes- acht- tien- en twaalfcilinders zijn toch een stuk machtiger dan een vierpitter met een accu. Gelukkig legt niet elk automerk zich neer bij totale elektrificatie.

Zenvo bijvoorbeeld, het Deense automerk is bezig met de ontwikkeling van een hagelnieuwe V12. Ze zeggen dat dit de krachtigste en technisch meest geavanceerde twaalfcilinder ter wereld gaat worden. Kijk, dat belooft wat.

Zenvo V12

Het blok komt in het nieuwe model genaamd Aurora te liggen. De V12 is 6.6-liter groot, beschikt over vier turbo’s en krijgt ook nog eens hulp van een elektromotor. Zenvo ontwikkelt de motor in samenwerking met MAHLE Powertrain. Het blok mag maar liefst 9.800 tpm draaien en levert 1250 pk. Met de hulp van hybride power komt het systeemvermogen op 1.850 pk te liggen.

Dat klinkt in elk geval indrukwekkend. Het geluid zal door de turbo’s vast niet zo episch zijn als de atmosferische V12 van een Aston Martin Valkyrie of de T.50 van Gordon Murray Automotive. Maar laten we Zenvo de voordeel van de twijfel geven met deze V12.

Het is in elk geval interessant wat ze daar in het noorden voor elkaar boksen. In Zweden hebben ze Koenigsegg, maar de Denen laten nu ook van zich horen in vorm van Zenvo. Het merk zegt de komende periode nog meer informatie uit de doeken te doen over de samenwerking met MAHLE Powertrain.