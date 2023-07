Je rijbewijs halen: zo duur is het anno 2023

Het roze pasje is weer een klap duurder geworden.

Een eigen auto hebben betekent vrijheid, maar er hangt wel een prijskaartje aan deze vrijheid. Auto’s worden steeds duurder, benzine wordt duurder en tot overmaat van ramp wordt een rijbewijs ook steeds duurder. Het valt allemaal niet mee.

Jullie zijn natuurlijk benieuwd hoe duur een rijbewijs dan precies is anno 2023. Dat kunnen we vertellen, want het CBR heeft dat uitgezocht. De laatste keer dat ze hier onderzoek naar deden is alweer twee jaar geleden, dus het is de hoogste tijd voor een update.

Volgens het nieuwe onderzoek van het CBR ben je nu gemiddeld €3.060 kwijt. Daarmee is een rijbewijs ruim €600 duurder geworden ten opzichte van twee jaar geleden, aldus het CBR. Gek genoeg communiceerden ze in 2021 een gemiddelde van €2.750, wat slechts een verschil is van €310. Hoe dan ook: een rijbewijs is duurder geworden.

De extra kosten komen overigens niet omdat mensen meer lessen nodig hebben. Het gemiddelde ligt namelijk nog steeds op 43 uur, net als twee jaar geleden. Het CBR noemt geen gemiddelde, maar 80% van de kandidaten betaalt tussen de €45 en €61.

Het examen is een relatief kleine kostenpost in het totaalplaatje. Het theorie-examen kost tegenwoordig €41 en het praktijkexamen €125,75. Wat natuurlijk alsnog een flink bedrag is. Daar moet je ook vooral niet aan denken als je een beetje ontspannen je examen wil afleggen.

Bron: CBR

Foto credit: @stephenotto, via Autoblog Spots