Brand op vrachtschip bij Ameland mogelijk door elektrische auto

De brand op het vrachtschip bij Ameland is mogelijk ontstaan door een elektrische auto die vlam vatte.

Vanaf de kust van Ameland is het in de verte te zien: een rokend vrachtschip. Het schip, genaamd de Fremantle Highway, vatte vlam zo’n 30 kilometer voor de kust van het Nederlandse eiland. Aan boord van het schip zijn ongeveer 3.000 auto’s, waarvan 25 een elektrische auto betreffen.

Gewonden

De brand ontstond naar verwachting in de vroege ochtend. Aan boord waren 23 mensen. In eerste instantie probeerde het personeel zelf de brand te blussen. Door de hevigheid van het vuur lukte dit niet. De vlammen sloegen snel om zich heen en andere auto’s vatte vlam. Eén persoon is om het leven gekomen. 16 zijn gewond, maar niemand is in levensgevaar. Zeven van hen sprongen gecontroleerd van het schip en werden opgevangen door hulpdiensten. De rest werd met helikopters van het vrachtschip gehaald.

Niet de eerste keer

In een eerste reactie denkt de Kustwacht dat de brand is ontstaan in één van de 25 elektrische auto’s, aldus de NOS. Het is niet de eerste keer dat een accupakket van een EV spontaan vlam vat op een vrachtschip. Als een batterij elektrische auto eenmaal in de hens vliegt is dat ontzettend lastig te blussen. Laat staan op een schip op zee.

In 2022 vatte vrachschip Felicity Ace vlam en zonk uiteindelijk. Sindsdien zijn er discussies of het wel veilig genoeg is om elektrische auto’s per vrachtschip te vervoeren op de huidige manier. De Noorse rederij Havila Kystruten weert zelfs EV’s na een risicoanalyse.

Fremantle Highway

De Fremantle Highway was onderweg van Bremerhaven (Duitsland) naar Port Said (Egypte). Onderzoek moet uitwijzen wat de daadwerkelijke oorzaak is van de brand, mocht dit nog te achterhalen zijn. Prioriteit is nu dat het vrachtschip niet zinkt in de Noordzee, maar veilig naar een andere locatie kan worden gebracht.

Fotocredit: EMK-vissers via Twitter