Porsche melkt de 992 nog wat verder uit

Genoeg melk voor iedereen met de koe die Porsche 992 heet, wat dacht u van een Speedster?

Naast een hoop heritage blabla en een rijke historie is Porsche in de basis een bedrijf. Een bedrijf dat winst moet draaien om te blijven voortbestaan. En wat doe je als mensen geen genoeg krijgen van een bepaald concept? Precies, dan melk je dat uit tot de einde der tijden.

Van de 911 991 kwamen al veel varianten, maar met de 992 gaat Porsche nog een stapje verder. We zagen onder andere de terugkeer van de Sport Classic, de komst van de Dakar en daar blijft het natuurlijk niet bij. Want net als met de 991, is Porsche van plan om ook van de 992 een Speedster te lanceren.

Volgens de geruchtenmachine onthult het merk uit Zuffenhausen de nieuwe Speedster op de autoshow van Los Angeles in november van dit jaar. Daarover bericht Car Magazine

De Speedster is een iconisch model binnen de geschiedenis van Porsche. Het concept begon met de 356, ooit bedacht ter gewichtsbesparing omdat het merk met dit model ging racen. Later kwam de Speedster meerdere keren terug, met de 991 in zijn meest recente gedaante.

Van de 991 Speedster werden er 1.948 gemaakt. Gepresenteerd op de autoshow van Parijs in 2018 en de productie van het model liep tot en met 2020.

Met de 992 gaat Porsche dat waarschijnlijk dunnetjes overdoen, door ook van deze generatie een Speedster uit te brengen. Hey, als het verkoopt, waarom ook niet. Het uiterlijk zal niet moeilijk te raden zijn. Mogelijk doet Porsche zelfs een gevalletje recycling door de Speedster dakconstructie te hergebruiken op de 992.

Kortom, voorlopig zitten we nog wel gebakken met nieuwe varianten op de 911 generatie 992. En dan staat er ook nog een facelift op de agenda..