MINI maakt Cooper SE leuker als Resolute Edition

Een beetje aankleding kan geen kwaad met de nieuwe MINI Cooper SE Resolute Edition.

Het leuke van een MINI is het eigenwijze karakter dat je bijvoorbeeld terug kan vinden in het interieur. Juist dat charmante zorgt ervoor dat mensen een auto van dit merk kiezen, ook al moet je daar een dikke premium voor betalen. Eigenlijk zag je maar weinig van dat eigenwijze terug in de MINI Cooper SE. Je zou het bijna een saai model kunnen noemen, als je naar het uiterlijk kijkt. Met de MINI Cooper SE Resolute Edition doet het merk een nieuwe poging.

Accenten

Wie een wonderbaarlijke make-over van deze elektrische auto verwacht moeten we helaas teleurstellen. De nieuwe MINI Cooper SE Resolute Edition is een editie die het model wat meer smoel geeft, zonder buiten de gebaande wegen te gaan. Je herkent deze editie aan de kleur Rebel Green, Resolute Bronze en een Pepper White dak.

Dat is het? Ja, dat is het. Een kleurenspel van drie tinten vormen de MINI Cooper SE Resolute Edition. Geen extra power, niet meer actieradius. In het interieur tref je stoelen aan met een opvallend patroontje.

De accenten moeten de elektrische MINI vooral leuker maken om naar te kijken. Het is een stap in de goede richting, want die opvallende Energetic Yellow details op de oorspronkelijke Cooper SE verveelden toch wel snel hè.

Overige varianten

Het is niet de eerste keer dat het Britse merk met een nieuwe editie komt op de Cooper SE. Eerder was er al de MINI Cooper SE Camden Edition. En laten we ook niet de recent onthulde MINI Electric Cabrio niet vergeten.

Prijzen

Een ‘kale’ MINI Electric begint bij €38.390. Wil je de nieuwe MINI Cooper SE als Resolute Edition dan moet je minimaal €41.390 achterlaten. Ook bij deze speciale editie is het gewoon mogelijk om opties te krassen, zodat de prijs verder oploopt.

De MINI Cooper SE levert 184 pk en heeft een opgegeven rijbereik tussen de 226 en 234 kilometer WLTP. In de praktijk ga je er de 200 niet mee halen als je fan bent van vlot sturen. Een typische elektrische stadsauto dus. Dat zie je ook terug in de prestaties. De EV accelereert in 7,3 seconden naar de honderd. De topsnelheid ligt op 150 km/u.