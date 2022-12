Eindejaars Alpina met Nederlands tintje

Dat tintje moet je letterlijk nemen, in Nederland zou men een grijze bestellen. Maar de eindejaars Alpina kun je bestellen in een flitsen kleurtje!

Het is het einde van het jaar. Dat betekent dus dat we een Top 2000 krijgen waarbij de uitslag correspondeert met het nieuws. De publiekelijk gescandeerde Marco B. zakt met al zijn nummers zo’n 300 plaatsen en de helaas veel te vroeg overleden Christine McVie (Fleetwood Mac) stijgt met haar band een aantal plaatsen. Alleen dan wel voornamelijk met de nummers die zij zelf niet zingt en haar collega Stevie Nicks wel. Je kan niet alles hebben.

Ook komen dealers met speciaaltjes om wat modellen onder de aandacht te brengen. Tot zover niets nieuws. Maar in dit geval is het wel een leuke. Het gaat namelijk om de Alpina B4 Gran Coupé. Dat is een soort praktisch en fraai alternatief op een BMW M3 Sedan. Het is een speciale uitgave van Nicole Racing en Nicole Automobiles. Mocht je die toko’s niet kennen, dat Nicole Racing is een Alpina-dealer en Nicole Automobiles is de Alpina importeur, beide zetelen ze in Japan.

Eindejaars Alpina

We zullen daar eens vaker een vaker in duiken, want die doen soms aparte dingen. Alpina kent in Japan een kleine doch steenrijke en fanatieke fanbase. Speciaal voor hen worden er dan aparte modellen gebouwd, sommige die niet eens naar Europa komen. Denk aan de Alpina D5 Turbo. Het gaat nu in elk geval om de B4 Gran Coupé.

Je kan deze reserveren van 22 december (dat was gisteren) tot 31 januari 2023. Qua opties kun je niets kiezen, zo ongeveer alles zit er al op. Ook de configuratie qua kleuren staat al vast. Er zijn vier combinaties voor auto’s. De oranje B4 is een eerbetoon aan de race-Alpina’s van weleer, die in tegenstelling tot nu wel in felle kleuren te zien waren. Ook kun je de wielen naast antraciet of zwart in het goud bestellen, iets dat bij Alpina in Duitsland niet kan.

Verschillende combinaties

Dit zijn de vier combinaties:

Vuuroranje, gouden wielen, zwarte dekoset, zwart leer

Vuuroranje, zwarte wielen, zwarte dekoset, zwart leer

Frozen Black, gouden wielen, zwart leer

Frozen Black, grijze wielen en dekoset, zwart leer.

In technisch opzicht zijn ze identiek. Dus een 3.0 zes-in-lijn biturbo uit de BMW M3, zij het met andere turbo’s (uit Nederland!). Deze levert 495 pk aan vermogen en 730 Nm aan koppel. De transmissie is de 8HP76 van ZF, die via alle vier de wielen zijn krachten afvuurt op alle vier de wielen (Allrad zoals Alpina noemt). Daarmee kun je in 3,7 seconden naar de 100 km/u accelereren en een topsnelheid bereiken van 301 km/u.

Meer lezen? Dit zijn 15 extra praktische Alpina 3 Series!