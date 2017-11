8 gelimiteerde moderne Lambo’s op NL of Belgisch kenteken

Deze Italianen werden in een beperkte oplage gemaakt.

Als een autofabrikant een model in gelimiteerde gaat bouwen moet je er als de kippen bij zijn. Vaak krijgen importeurs slechts enkele exemplaren in handen. Dit resulteert in veel teleurgestelde telefoontjes naar geïnteresseerde klanten die achter het net vissen. “U bent het helaas niet geworden.”

Teleurgestelde klanten houden vervolgens websites als Autotrack in de gaten, want heel soms duikt er een gelimiteerde supercar op als occasion. Ook Lamborghini komt regelmatig met gelimiteerd speelgoed. Ondanks de vaak heftige meerprijs zijn er voldoende Nederlanders en Belgen die oren hebben naar zo’n model. Bovendien kan de restwaarde positief uitvallen en heb je een leuke investering in handen. Dit is echter niet altijd het geval. In het lijstje hieronder enkele voorbeelden van gelimiteerde Lambo’s met een Nederlandse of Belgische plaat. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken van de desbetreffende Lamborghini.

Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce coupé

Slechts 600 stuks werden er van deze Aventador gemaakt. Ondanks het prijskaartje van een half miljoen euro was de Superveloce coupé in een mum van tijd uitgekocht.

Lamborghini Gallardo LP570-4 Super Trofeo Stradale

Deze heftige Gallardo was een ode aan de Blancpain Super Trofeo. 150 stuks werden er geproduceerd. De gelimiteerde Lambo is onder meer te herkennen aan de heftige spoiler.

Lamborghini Huracán LP610-4 Avio

Een eerbetoon aan de Italiaanse luchtmacht. Motorisch gelijk aan een reguliere Huracán. Van de Avio kwamen 250 exemplaren.

Lamborghini Murciélago LP670-4 Superveloce

Met 350 geproduceerde exemplaren een stuk zeldzamer in vergelijking met zijn opvolger. Tevens een stuk bruter, als je het mij vraagt.

Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce Roadster

De koek was nog niet op. Mede vanwege het succes van de SV coupé, besloot Lamborghini met een Aventador LP750-4 Superveloce Roadster te komen. De oplage bedroeg 500 stuks. Er bevinden zich meerdere SV Roadsters op Nederlands kenteken. Deze witte is daar één van.

Lamborghini Centenario LP770-4

De extreemste en duurste Lambo uit dit lijstje. Kosten: meer dan twee miljoen euro. Er zijn er 40 van. 20 als Coupé, 20 als Roadster.

Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino Balboni

Een ode aan de toenmalige testrijder van Lamborghini. Valentino Balboni mocht vanwege zijn pensioen zijn eigen Gallardo samenstellen. Van de achterwielaangedreven Lambo werden 250 exemplaren gebouwd.

Lamborghini Aventador LP720-4 50th Anniversario

Nóg een gelimiteerde Aventador. Met 100 geproduceerde exemplaren is de LP720-4 50th Anniversario behoorlijk zeldzaam.