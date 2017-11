Autoblog advies: boot-vervanger voor 6 mille

Fun en een beetje trekcapaciteiten. Gaat dat lukken voor 6.000 euro? Maar natuurlijk!

Vandaag gaan op zoek naar een auto voor Vince. Hij is 21 jaar en heeft onlangs een bootje gekocht. Nou ja, een bootje, met 7 meter is het een behoorlijke boot. Helemaal toevallig is zijn auto: een Fiat Barchetta, inderdaad Barchetta betekent ‘bootje’. De cirkel is rond. Alleen kan Vince niet zo veel met de Barchetta. Ja, er kan een trekhaak achter, maar de Barchetta mag slechts 450 kg trekken, terwijl de boot met trailer zo’n 800 kg weegt.

Nu kan Vince de Volvo van zijn ouders even lenen, maar dat is geen handige situatie. Vince wil een auto voor zichzelf. Asl het even kan, mag het wel iets leuks zijn. Zelf dacht hij aan een Suzuki Jimny. Dan kan hij deze helemaal optuigen met bullbars, sidesteps en/of roofrack om de auto zo een ‘baby-Humvee’-look te geven. Vince is niet van plan heel erg veel te gaan rijden met de auto, dus het mag wel iets geks zijn. Zolang er maar 800 kg aan mag hangen, de andere wensen en eisen kun je zien in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Fiat Barchetta Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 4.000 - 6.000 Jaarkilometrage: 10.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Een boot gekocht maar achter de Fiat Barchetta mag geen trekhaak en om mijn ouders lastig te vallen elk weekend of ik de auto (met trekhaak) mag is ook zo lastig

Gezinssamenstelling: Een vriendin Voorkeursmerken /modellen: Suzuki Jimmy of een goede 4X4 maar alles mag zolang het maar wel een beetje 'cool' is! No-go modellen / merken: -

Asia Rocsta 1.8 DXL Softtop

€ 5.850

1994

50.000 km

De Asia wat? Jazeker, de Asia Rocsta. Uiteraard is het een Jeep Wrangler kopie en niet eens zo’n heel verkeerde. Ze zijn erg zeldzaam in Nederland; er zijn er maar een handjevol van verkocht. Dat klinkt heel erg exotisch, maar dat valt reuze mee. Asia Motors was een onderdeel van Kia. In de jaren ’90 werd er nog veel gebruik gemaakt van Mazda techniek. De auto heeft Jeep Wrangler looks met Mazda 626 techniek: dat klinkt als een goede combinatie. Niet alleen de looks lijken op die van een Jeep, de rijeigenschappen zijn dat ook. Op de weg is het vooral erg avontuurlijk, rumoerig en oncomfortabel. Deze auto is overduidelijk ontworpen als terreinauto. In de blubber komt deze auto helemaal tot zijn recht. Of met een kar erachter.

Suzuki Jimny 1.3 JLX Cabrio (JB43)

€ 5.950

2002

75.000 km

Suzuki kent een rijke historie als het gaat om terreinauto’s. Het is het recept van de Willy’s Jeep en de originele Land Rover, maar dan misschien nog wel beter. Het was de overtuiging van Suzuki dat juist een kleine en lichte auto beter uit de verf komt in het terrein dan een grotere. Daarom is de auto zo compact en minimalistisch. Een Lotus Elise voor in de blubber. Maar dan een stuk betrouwbaarder. Veel exemplaren zijn overigens al getooid met allerlei accessoires, dus doe daar je voordeel mee. Ook de Suzuki Jimmy is geen comfortwonder. Het ding stuitert, maakt kabaal en is erg zijwindgevoelig. Dat maakt allemaal niet uit, want ook dit is een goudeerlijk werkpaard. Werkpaarden doen niet aan sportief of comfortabel.

Toyota RAV 4 2.0 VVT-i 4×4 Linea Sol

€ 4.945

2000

165.000

Mochten bovenstaande opties iets te hardcore zijn, dan is de RAV 4 een uitstekend alternatief. Zo ruig en terreinwaardig als de Suzuki is de RAV 4 niet, maar je krijgt daar een hoop verfijning voor terug. Zeker in Linea Sol uitvoering waan je je in een Range Rover met airco, radio, elektrische ramen + spiegels en boordcomputer. Natuurlijk, zo relaxed als een Camry is deze RAV4 niet, maar in vergelijking met de raszuivere terreinautootjes is dit een verademing. Hiermee kun je nog enigszins lange ritten maken, zonder dat je rug en trommelvliezen eraan gaan. De versie met korte wielbasis zie je niet heel erg veel, maar is zeker het zoeken waard. Wel is het zaak even het gaspedaal te checken.

Land Rover Freelander 1.8 SE Softback

€ 4.950

2005

150.000 km

Het leukste is natuurlijk een originele Land Rover (dat wat Land Rover later de Defender noemde). Deze zijn bijzonder lastig te vinden in het budget. De exemplaren die voldoen hebben allemaal achterstallig onderhoud en gebreken. Overslaan dus. Wat als je dan toch een Land Rover wil? Kijk eens naar deze Freelander. In tegenstelling tot de Defender zijn die totaal niet geliefd. Al vanaf 2.500 kun je redelijke exemplaren vinden. In dit budget zelfs zeer fraaie exemplaren. Ga voor de 1.8, dat is best een potig motortje, de V6 zuipt te veel. Laat de stationwagon voor wat het is en ga voor de Softback variant, dan kan het achterstuk van het dak eraf. In vergelijking met de Jimmy is de Freelander wel wat duurder in onderhoud, alhoewel de betrouwbaarheid van de latere modellen aanzienlijk beter is dan de eerste serie.

SsangYong Korando 2.3 E Cabriolet

€ 3.450

2000

150.000 km

De SsangYong Korando (Korea Can Do) is een maatje groter dan de hier genoemde alternatieven. Dat betekent dat het gewicht ook wat hoger is (meer dan 1.700 kg) en de 2.3 motor (van Mercedes) best een slokje lust. Er was zelfs een V6 variant met 220 pk. Dat was best een rap ding voor zijn tijd. Op zich best de moeite waard om op te zoeken, alhoewel ze ook bekend stonden om hun exceptionele drang naar benzine. Je krijgt vooral heel erg veel waar voor je geld met zo’n Korando en je hebt niet eens het volledige budget nodig om een aardig exemplaar op de kop te tikken. De meeste Korando’s zijn ook nog eens behoorlijke luxe aangekleed en voorzien van stoere items als de bullbar, treeplanken en witte letters op de banden. Mocht je ooit gaan voor een grotere boot, dan is de Korando erop voorbereid: geremd mag ‘ie namelijk 2.800 kg trekken.

Jeep Wrangler 2.5i Soft Top

€ 5.500

1990

180.000 km

Als we de Jeep Wrangler-kopiën behandelen, moeten we ook het origineel opzoeken. Ondanks dat de Asia Rocsta er best op lijkt, wil je wellicht liever het origineel. Helaas beginnen de Wranglers (en de CJ-modellen van daarvoor) in rap tempo duurder te worden. Dus een exemplaar van rond 1990 is de meest reëele optie. Houdt er rekening mee dat er altijd kleine gebreken zullen zijn. Inspecteer de auto’s dus goed en beraam de kosten voor jezelf. Als het gaat om het optuigen van je auto, zit je goed bij de Wrangler. Er is namelijk enorm veel voor te krijgen. Het rijden is net als in de Rocsta en Jimmy vooral lekker ouderwets, maar dan met een beetje meer bravoure. Het blijft een Amerikaan. Gelukkig maar.

Lada Niva

€ 5.950

2007

80.000 km

De auto met het meest klassieke uiterlijk in dit rijtje is opmerkelijk genoeg de modernste. De Lada Niva is misschien wel de beste Russische auto ooit gebouwd. Het is elk geval de meest cult-waardige auto. De auto schreeuwt het niet van de daken, maar dit is een serieuze terreinauto. Dankzij een ladderchassis, vierwielwielaandrijving en tussenbak kom je overal. Ook kan er een flinke kar achter: 1.500 kg. Een groot voordeel is dat je er meerdere in het budget kunt vinden van dit millennium.

Dacia Duster 1.6 Lauréate

€ 6.300

2010

150.000 km

Het kan zijn dat je genoemde opties net even te oud (of ouderwets) vindt. Als je een niet al te oude auto wenst, maar het er wel stoer uit mag zien, is een Duster een leuke optie. Met name de eenvoudige varianten zien er juist stoerder uit met de stalen velgen en zwarte bumpers. Een versie met vierwielaandrijving vinden is wat lastiger in Nederland, maar over de grens geen enkel probleem, alhoewel de versie met voorwielaandrijving 1.200 kg mag trekken. Onderhoud en onderdelen is lekker goedkoop en overal te regelen. Ook wel lekker. Het Autoblog Aankoopadvies kun je hier bekijken.