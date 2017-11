Te koop in NL: heftig aangepakte Bentley Continental GT

Got stance?

Deze Bentley rolde 13 jaar geleden uit de fabriek als chique coupé. Het betreft een Nederlandse auto, in 2004 geleverd door Hessing. Je weet wel, dat luxe autobedrijf dat in 2012 failliet werd verklaard.

Later wisselde deze Continental GT (rijtest) van eigenaar en hij of zij had puike plannen met de Bentley. De Brit kreeg een niet al te subtiel bodykit van Prior Design aangemeten, in combinatie met een mat-bruine kleur. De originele velgen werden vervangen voor 22-inch schoenen van RSV. Daarnaast werd Brians Custom Audio ingeschakeld om de Continental GT van een gloednieuw audiosysteem te voorzien. Als klap op de vuurpijl kreeg de Bentley airride.

De Brit met een 561 pk sterke 6.0 W12 heeft 162.521 kilometer op de teller staan. Ondanks de afzichtelijke tuning, heeft de aanbieder er toch een flink prijskaartje opgeplakt. De Bentley staat namelijk te koop voor 68.990 euro. Vergelijkbare occasions met minder kilometers zijn beduidend goedkoper. Wie niet waagt, wie niet wint. Wellicht is er een liefhebber die bijna 70 mille overheeft voor deze unieke Conti.

Met dank aan Robbert voor de tip!