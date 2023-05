Lamborghini Huracan STO uit de bocht in Amersfoort

Aan de aerodynamische grip kan het niet gelegen hebben, maar toch vloog deze Lamborghini Huracan STO uit de bocht.

Op deze zonnige zondag sluiten we af met een ouderwetse klababber van een supercar. Het gebeurde allemaal in Amersfoort en niemand raakte gewond, dus we kunnen er gelukkig een beetje luchtig over doen. Met alle recsept voor het leed van de eigenaar/inzittenden natuurlijk. In de auto zat namelijk ook een kind, dus dat moet even schrikken geweest zijn.

Voor de bestuurder zelf waarschijnlijk ook wel, want dit neem je jezelf vooraf niet voor op de zondagmiddag natuurlijk. In de namiddag ging het mis met de Huracan Super Trofeo Omologato. De auto vloog uit de bocht aan de Rondweg-Zuid in Amersfoort ter hoogte van Laan 1914. De speculaas is dat de bestuurder de afrit naar de Laan 1914 te hard heeft genomen, waardoor hij in het gras tot stilstand is gekomen. Ook de formidabele spoilert en staartvin hebben de bestuurder niet uit de brand kunnen helpen.

De politie is ter plaatse gekomen, maar de bestuurder en zijn jonge bijrijder hebben de plek des onheils na het ongeval snel verlaten. Ook een beetje apart: mannen in witte pakken monteurs van Lamborghini Leusden zijn ter plaatse gekomen om het racemonster te bekijken. Dat is dus die premium ervaring van je dealer die je mag verwachten, als je minimaal 450K neertelt.

Zoals gezegd raakte gelukkig niemand gewond. Behalve de auto dan. Die is afgevoerd door een berger. Dat zal dus wel een prijzige aangelegenheid worden…

Image-Credit: News United