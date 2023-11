Lamborghini maakt de Huracán STO nóg een tandje scherper

Deze Huracán STO 10° Anniversario zou wel eens de laatste Huracán kunnen zijn. Maar dat moet je natuurlijk niet te snel roepen.

Ferrari brengt altijd één hardcore versie uit van hun modellen, maar bij Lamborghini weet je nooit waar het stopt. Ze hadden al een hardcore versie van de Huracán in de vorm van de Performante, maar het bleek nog een stuk extremer te kunnen. In 2020 kwamen ze namelijk met de STO op de proppen, een soort GT3-auto voor de straat.

Je zou denken dat de Huracán STO wel hardcore genoeg is, maar Lamborghini heeft de auto toch nóg scherper weten te maken. Of beter gezegd: Squadra Corse heeft dat gedaan. Ze hebben de auto voorzien van een aantal upgrades, met de Huracán STO 10° Anniversario als resultaat.

Je hoeft geen vloeiend Italiaans te spreken om te begrijpen dat dit een speciaaltje is om een 10-jarig jubileum te vieren. Dit is niet het jubileum van de Huracán (al scheelt het niet veel), maar dat van Squadra Corse. Lamborghini pakt niet heel groot uit met dit feestje, want ze laten het bij één exemplaar. Dat is op zich ook logisch, want de Huracán is al uitverkocht.

Het is wel leuk dat deze special edition verder gaat dan alleen een kekke livery. De auot heeft ook een aantal hardware upgrades gekregen. Zo heeft deze STO extra downforce, dankzij de nieuwe canards aan de voorkant en een schuiner afgestelde achterspoiler.

Het onderstel is eveneens opgewaardeerd, met schokdempers uit de racerij. Deze vervangen de actieve dempers die op de standaard STO gemonteerd zijn. Verder is de 10° Anniversario voorzien van nieuwe banden, ontwikkeld door Bridgestone. Voor extra beleving is er een Akrapovic-uitlaat onder gehangen.

Aan de V10 is er verder niks veranderd, dus die stuurt nog steeds 640 pk naar de achterwielen. Plus misschien nog een paar extra pk’s dankzij de uitlaat. Veel meer heb je ook niet nodig, want deze stier is al wild genoeg.

Om het toch nog even over de livery te hebben: die is geïnspireerd op de SC63, de nieuwe Le Mans-hypercar van Lamborghini. In het interieur is er verder niet zoveel unieks te vinden, behalve een plaquette die vertelt dat het om een unieke auto gaat.

Aangezien er maar één exemplaar is van de Huracán STO 10° Anniversario heeft Lamborghini waarschijnlijk al een klant gevonden. Daarom kunnen we helaas ook niet vertellen wat het prijskaartje is.