Autoblog Spot van de Week: Lamborghini Huracán STO

Je kunt zeggen wat je wil, maar de parkeergarage fleurt wel op van zo’n Huracán STO.

Supercars zijn altijd technische hoogstandjes, maar de voornaamste functie is vaak heel eenvoudig: opvallen. Dat begrijpen ze bij Lamborghini als geen ander, want hun modellen weten op alle vlakken de aandacht te trekken. Met het geluid, met het design en ook met de kleuren.

De Huracán STO is daar het ultieme voorbeeld van. Deze auto is in alle opzichten bijzonder extravagant. Natuurlijk zijn de aanpassingen voor een groot deel functioneel, maar er komt zeker een stukje uiterlijk vertoon bij kijken. Dat blijkt ook wel uit de bizarre kleurenschema’s waarin de STO af fabriek wordt geleverd.

Neem bijvoorbeeld de STO op de foto’s, gespot in Enschede. Als je niet beter zou weten zou je denken dat een wrapper zich flink heeft uitgeleefd. Niets is echter minder waar: deze auto komt gewoon zo uit de fabriek rollen, inclusief het ruitjespatroon op de zijkant.

STO staat overigens voor Super Trofeo Omologato, dus het is in feite een raceauto voor de straat. Het vermogen is gelijk aan dat van de Huracán EVO, maar er is een belangrijk verschil: bij de STO gaan alle pk’s naar de achterwielen. Daarnaast heeft de STO natuurlijk minder gewicht en meer downforce.

Deze blauw-rode STO was in 2021 het tweede exemplaar op Nederlands kenteken. Inmiddels is het aantal STO’s in Nederland gestegen naar dertien. Daarmee is het nog steeds een aardig zeldzame verschijning dus. Ter vergelijking: van de 488 Pista staan er 38 stuks op gele platen.

