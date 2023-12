Porsche heeft grappigste recall dit jaar

Dat je terug naar de dealer moet omdat ‘die van jou’ te lang is…

Dan hebben we het dus over je actieve spoiler he.. Een beetje onderbroekenlol op de zaterdagochtend. Maar hierachter zit dus daadwerkelijk een recall. Nu is de ene recall de andere niet in de Verenigde Staten. Alle fanboys van Tesla zijn nog steeds boos op ons op Facebook omdat ze voor een OTA update in hun Musk altaartje echt niet terug hoeven naar de dealer. “DUS HET IS GEEN RECALL!”

Maar de NHTSA heeft in dit geval wel echt verordonneerd dat een zeer klein aantal Porsche 718 Cayman GTS 4.0 en Porsche 718 Boxster GTS 4.0’s zich weer moeten melden bij de Porsche dealer. 53 Stuks maar liefst. Dat kwam Motor1 op het spoor vanmorgen.

Wat is er nu eigenlijk aan de hand? De actieve achterspoiler bij een aantal exemplaren van deze 2 modellen kan er te ver uit komen. Visualiseer dat even aan de keukentafel. Inderdaad, dat betekent dat de spoiler het zicht op het derde remlicht kan blokkeren. Dus bij een zeer beperkt aantal exemplaren blijkt de actieve spoiler net even verder eruit te komen dan gepland. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Onveilig voor die 911 die op je achterbumper zit te wachten tot je nou eindelijk eens met je instapmodel opzij gaat.

de precieze tekst van de terugroepactie:

Due to improper re-coding of the rear vehicle electronics control unit in the

rework area of a Porsche manufacturing plant, the position of the rear spoiler is out of specification and therefore too high. The higher rear spoiler can reduce the visibility of the high-mounted rear stoplamp on affected vehicles. In addition the vehicle aerodynamics and driving dynamics may be affected. NHTS Safety recall report

Op zich wel komisch omdat de actieve achterspoilers op de Cayman en Boxster over het algemeen een beetje nietig zijn als je het vergelijkt met de achterspoiler die je op de 911 GT modellen ziet de laatste jaren.

Maar het gaat ook niet om de lengte, het gaat erom wat je er mee doet enzo. Daarnaast is het ook wel sympathiek dat de NHTSA zich ook druk maakt over de aerodynamica en het actieve rijgedrag door een verkeerd gecalibreerde actieve achterspoiler. De NHTSA denkt met je mee! (klinkt beter als je nhtsa in het Engels uitspreekt…)

In het RDW terugroepactie register vinden we nog geen meldingen van auto’s die in Nederland getroffen zouden zijn door deze recall. Dus je kunt straks gewoon de kerstboom gaan halen met je Boxster of Cayman. Wel even zorgen dat mensen je remlicht nog kunnen zien he!