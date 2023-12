Een Ducati Diavel voor Bentley eigenaren

Natuurlijk, merken uit dezelfde familie werken samen, maar levert het ook een Ducati op die je wilt hebben?

Ieder merk heeft ze, de modellen waarvan de ‘hardcore fans’ vinden dat ze niet helemaal aansluiten bij de merkwaarde. Bij Ducati hebben ze ook een paar van die modellijnen. De Ducati Multistrada, de SUV van Ducati, is inmiddels redelijk geaccepteerd, vooral ook omdat Ducati er heerlijke blokken in lepelt. De nieuwe Multistrada V4 RS doet ons stiekem ook wel watertanden.

Maar Ducati heeft nog de Diavel. Tsja en toen bleef het stil. Niet alleen omdat ondergetekende deze motor met geen mogelijkheid een bocht om krijgt, maar ook omdat het een motor is die zijn krachtige uiterlijk niet echt onderbouwt met Ducati waardig weggedrag. Hij is simpelweg altijd meer ‘show’ dan ‘go’ geweest. En gelukkig heeft Ducati dat stiekem ook wel door. Dus aan de Diavel hebben ze al een paar keer wat ‘show’ extra toegevoegd.

Wellicht herinneren jullie je nog de Diavel 1260 Lamborghini, die kwam in een gelimiteerde versie van 630 stuks, een verwijzing naar 1963, het jaar waarin Lambo werd opgericht. (zie hieronder)

De Diavel 1260 Lamborghini bestond vooral uit nieuwe wielen, de speciale ‘Gea Green’ kleur voor de kappen en tank en ‘Electrum gold’ voor de velgen het frame. Dit model verkocht prima uit wereldwijd en in NL moest daar € 39.990 voor neergelegd worden.

Ducati Diavel for Bentley

En nu is er dus een ander familielid die dicht tegen een Ducati Diavel heeft aangelegen. Neefje Bentley mocht een Diavel model inspireren. Wederom groen is de hoofdkleur van deze limited edition (500 stuks), maar er wordt wel uit een ander vaatje getapt. Want de inspiratie is de chiquere Bentley Batur. De sterkste productieauto (18 stuks) die Bentley ooit heeft gemaakt met zijn 740 pk W12 twin-turbo blok.

De Ducati for Bentley onderscheidt zich van een gewone Diavel door aangepast bodywork die moet refereren aan de lijnen van de Bentley Batur natuurlijk. De Scarab Green kleur komt ook uit het palet van Bentley. Wij vinden hem wel geslaagd in een soort van meer-naar-kijken-dan-op-rijden soort van manier.

En naast de speciale aankleding van het ‘gewone’ limited edition model zijn er ook nog 50 exemplaren beschikbaar exclusief voor Bentley klanten. Ducati Diavel for Bentley Mulliner noemt men dit. De Bentley klanten hebben de mogelijkheid om nog specifieke persoonlijke wensen in de motor te verwerken.

Zij kunnen de motor in de kleur van hun auto laten spuiten, kunnen de kleur van het zadel laten aanpassen alsmede de kleur van remklauwen, velgen en carbon delen.

De Diavel for Bentley zal ten alle tijden voorzien zijn van het 1.158cc V4 Granturismo motorblok. Daarmee kom je bij deze poseur niets te kort, want die 168 pk brengt je echt wel tot aan het terras. En de tractiecontrole zorgt dat je weer thuis komt!

prijzen zijn nog niet bekend, maar reken op meer dan € 40.000. Een standaard Diavel V4 heeft op dit moment een vanafprijs van € 32.290.

Ducati pakt natuurlijk ook wel eens een echt potente stuurfiets voor een samenwerking. Eerder schreven we over de Ducati Streetfighter V4 Lamborghini.