80 jarige rijdt 82 km/u te hard in Subaru WRX

Kijk, dat zijn de betere bejaarden. Deze 80 jarige rijdt 82 km/u te hard! In een WRX.

Wie zijn rijbewijs moet verlengen, zal het weleens gezien hebben bij het gemeentehuis. Naarmate je ouder wordt, moet je vaker je rijbewijs vernieuwen. Aanvankelijk is om de 10 jaar voldoende, maar als je ouder bent moet het om de 5 jaar. Gewoon even checken of je als senior nog een beetje alert bent (en niet fungeert als mobiele chicane waarschijnlijk).

Dat was in dit geval niet nodig. We gaan voor dit verhaal naar het land van Mark Webber, Daniel Ricciardo en Alan Jones: Australië. Volgens de South Australia Police heeeft een 82-jarige man het wel heel erg bont gemaakt. Hij reed met zijn witte Subaru WRX namelijk een kleinigheidje te hard.

80 jarige rijdt 82 te hard

Waar 100 km/u toegestaan is, vond de man het nodig om 182 km/u te rijden. Jazeker, deze 80 jarige rijdt 82 te hard! Uiteraard zijn er mensen die dat zeer onverantwoord vinden. Vergeet niet dat Australië zeer uitgestrekt is met enorme lappen asfalt en dat zo’n Subaru Impreza WRX serieus snel is. De politie was er in minder in zijn nopjes mee. Er gebeuren nog weleens ongelukken op deze wegen en omdat veel mensen te hard rijden, zijn de gevolgen meteen enorm.

In dit geval zijn de gevolgen voor de 82-jarige bestuurder ook niet mals. Hij moet zijn rijbewijs inleveren en mag ‘m na 6 maanden weer ophalen. Daarnaast moet er ook een boete voldaan worden van 1.814 Australische dollars. Dat komt omgerekend neer op iets meer dan 1.100 euro.

Fotocredit: South Australia Police.