BREEK: nieuwe Subaru WRX gelekt! - Autoblog.nl

De nieuwe Subaru WRX is de auto waar we allemaal naar uit moeten zien. Doen we niet, maar het zou wel moeten.

Ooit, nog niet zo heel erg lang geleden was de voorloper van de Subaru WRX de bestverkochte Subaru van Nederland. Jazeker, één topmodel verkocht beter dan alle andere Subaru’s bij elkaar. De reden daarvoor was vrij simpel, voor minder dan 50 mille (in guldens!) had je meer dan 200 pk, een Nardi-stuurwiel en vierwielaandrijving.

Nieuwe Subaru WRX

In Nederland zijn de prijzen van deze auto te hoog (door de CO2 taks), maar wereldwijd is nog altijd een populaire auto. Want de WRX is betaalbaar, betrouwbaar, snel, praktisch en onder alle omstandigheden bruikbaar. Daarnaast heb je altijd vier deuren, vierwielaandrijving en een uitgebreide fabrieksgarantie. Voor vandaag hebben we goed nieuws, want de nieuwe Subaru WRX is gelekt op het internet. Het Japanse Best Car heeft de primeur.

Vrezende puristen

Moeten de puristen vrezen voor de nieuwe Subaru WRX generatie? Ja en nee. Kijk, in de jaren ’90 was een GT Turbo sneller dan Porsche Boxster. Vervolgens, in de jaren is de Impreza (waar de WRX op gebaseerd is) telkens groter en zwaarder geworden. De nieuwe generatie wordt in elk geval nóg groter. Het nieuwe model wordt 5 cm langer, 2,5 cm lager en 5 cm breder. De wielbasis groeit met 2 cm.

Motor nieuwe Subaru WRX

Uiteraard krijgt de nieuwe Subaru WRX een nieuwe motor. Het is gelukkig zeker dat het weer een boxer is, een van de weinige unieke motoren anno 2021. In dit geval gaat het om de 2.4 boxermotor met turbo die we kunnen uit de Ascender en Outback. In die auto’s is de motor goed voor zo’n 260 pk, maar in de nieuwe Subaru WRX moet het blok goed zijn voor 287 pk.

STI komt sterker terug

Daarmee komt de WRX akelig dichtbij qua vermogen aan de STI. De WRX STI heeft sinds de jaren ’90 zo’n 300 pk en dat is nauwelijks gewijzigd in de jaren erna. Gelukkig gaat Subaru nu eindelijk de STI ook meer power geven. Volgens de Japanse publicatie is dezelfde 2.4 liter turbo in de STI goed voor 394 pk en 497 Nm.

De introductie voor de nieuwe Subaru WRX staat gepland voor het einde van 2021. De eerste exemplaren moeten afgeleverd worden in 2022. Of de auto naar Nederland komt, is nog niet bekend.