Le Mans 2021: De NL coureurs, tijden en wat je moet weten

Jazeker, onze Beits doet ook mee in de 24 uur van Le Mans van 2021. Dit weekend wordt de race verreden. Wij vertellen je alles wat je nog meer moet weten over de Franse klassieker!

De F1 zomerstop is alweer bijna voorbij, maar toch moeten we nóg een weekje wachten op de volgende race. Gelukkig worden de pijn en de ontwenningsverschijnselen dit weekend ernstig verzacht. De autosportliefhebber had dit jaar immers nog een heuse 24 uur van Le Mans tegoed! Normaal wordt de Franse klassieker altijd verreden in juni, doch door de naweeën (hopelijk) van Corona, staat ‘ie dit jaar dus eind augustus op de kalender.

Het gebeurde vier keer eerder dat de race in een andere maand dan juni verreden werd. Het was namelijk ook al het geval bij de eerste editie in 1923 (mei), de editie van 1956 (juli), de race van 1968, die door rellende linkse gekkies uitgesteld werd naar september en uiteraard de race van vorig jaar. Ook die laatste werd uitgesteld naar september door Corona. Voor de maand augustus is de 89ste editie van dit jaar dus een heuse primeur. Paarse broeken in dienst van de laatste zomermaand, hebben al aangegeven dat zij ook in de toekomst openstaan voor Le Mans in août. Daarvoor hebben zij zelfs de hashtag #vingtquatreaoût in het leven geroepen.

Agenda 24 uur van Le Mans 2021

Op het moment dat je dit leest zitten de trainingen en kwalificaties er alweer op. De kwalificatie is namelijk traditioneel op de donderdagavond voor de race. Morgen staat er van 11:30 uur tot 11:45 uur nog even een korte warm up op het programma. Echt warm zullen de auto’s en coureurs natuurlijk niet worden van een kwartiertje boenderen. Het is meer even een check voorafgaand aan de race of de auto de twee nachtjes sinds de laatste training goed doorstaan heeft.

Om 16:00 uur zal de race dan officieel van start gaan, als niemand minder dan John Elkann de vlag zwaait. John is naast de broer van de legendarische Lapo ook de nieuwe patriarch van de Agnelli-clan. Deze kleurrijke familie is natuurlijk grootaandeelhouder van Ferrari. De eer om de vlag te zwaaien, is daarmee een voorschotje op de aanstaande hernieuwde deelname van Ferrari aan Le Mans in de hoogste klasse. In 2023 moet het echt zover komen. Dan kan Ferrari opnieuw een gooi doen naar de winst in de race, die het voor het laatst pakte met de 250 LM in 1965. Je weet wel, voordat Carroll Shelby met zijn good old boys het feest kwam verzieken.

Zaterdag 21 augustus

11:30 – 11:45 uur: Warm up

Zaterdag 21 augustus en zondag 22 augustus

Vanaf 21 augustus 16:00 uur: 24 uur van Le Mans 2021

Circuit

Uiteraard zal er weer gereden worden op het ongeveer 13,5 kilometer lange Circuit de la Sarthe, dat sinds 2002 grotendeels ongewijzigd is. De baan is een mix van openbare wegen in de omgeving en het permanente ‘Bugatti circuit’. Door kleine wijzigingen die doorgevoerd werden in 2018, geldt Mike Conway als de houder van het ronderecord.

Conway reed in de race van 2019 een 3:17.297 in de Toyota TS050. Kamui Kobayashi ging nog een paar tellen sneller in de kwalificatie, maar officiële ronderecords worden traditioneel genoteerd in races. Fun fact: onze eigen Larry ten Voorde heeft het ronderecord voor de Porsche Carrera Cup in handen met een 4:34.690.

De hoogste topsnelheid staat nog altijd op naam van de Peugeot P88 van Welter Racing. Dit privé-team schreef in 1988 twee bij voorbaat kansloze Peugeots in. Die hadden één groot voordeel: ze waren glibberig als een aal en gingen kneiterhard rechtdoor. Het team maakte het daarom een geheime missie om de grens van de 400 kilometer per uur te slechten tijdens de race.

Een van de twee auto’s (een P87 die de race het jaar ervoor ook al gedaan had) lag echter al na 22 rondjes uit de race. De nieuwe doorontwikkelde P88 kwam na 51 rondjes ook met technische malheur de pit binnen. Het streven was toen nog niet gehaald. De monteurs gingen echter eventjes (3,5 uur) aan het sleutelen en daarna krabbelde de tweede P88 weer de pits uit. In ronde 55 gebeurde het wonder alsnog: Roger Dorchy klokte 407 kilometer per uur. De legende was geboren, net als de ‘noodzaak’ voor een extra chicane op het rechte stuk overigens.

Wat niemand meer weet, is dat twee rondjes later Dorchy uitviel met een doorgekookte motor. Dat was niet zo heel gek. In de basis was die motor namelijk de notoir lijzige PRV V6 die Peugeot ontwikkelde samen met Volvo. De unit die tot ergernis van velen ook dienst deed in de DeLorean DMC-12. Best ironisch dus dat juist die motor harder dan wie of wat dan ook is gegaan op Le Mans…

Wie won de race vorig jaar ook alweer?

Ja het was weinig memorabel, maar Toyota pakte de winst natuurlijk. Dat kon ook niet anders, daar Toyota al een paar jaar het enige overgebleven fabrieksteam in de hoogste klasse is op Le Mans. Rebellion Racing gaf aardig partij en mocht door pech bij de nummer 7 Toyota tot aan de meet blijven hopen op een stunt. Uiteindelijk moesten de Zwitsers echter genoegen nemen met plek twee en werd de nummer 7 alsnog derde, vóór de tweede Rebellion.

In de LMP2 won Sky Sports F1 analist Paul di Resta samen met zijn matties de race, nadat hij in de slotfase Sky Sports F1 analist Anthony Davidson van zich af vocht. Bij de GTE’s bleek Aston Martin het grote spel om de meest gunstige ‘Balance of Power’ gewonnen te hebben. De Vantages wonnen namelijk zowel het GTE Pro als het GTE Am klassement.

Wie gaat de 24 uur van Le Mans in 2021 winnen?

Tsja, Toyota pakt ook dit jaar gewoon weer de winst natuurlijk. Het start de race vanaf de eerste twee plaatsen en ook nu heeft de Japanse fabrikant (nog) geen keiharde concurrentie van andere grote concerns. In de splinternieuwe hypercar-klasse, moeten de twee Toyota GR010’s het opnemen tegen twee auto’s van Scuderia Cameron Glickenhaus en tegen één Alpine. De drie concurrenten zijn echter geen van allen hybrides. En hoewel het stoer klinkt dat ‘Alpine’ meedoet net zoals in de F1, is dat in dit geval voornamelijk slechts in naam het geval.

De Alpine A480 is stiekem een oude Rebellion RB13, die gerund wordt door het Signatech Alpine Team. Het gebeurt wel met de goedkeuring en misschien zelfs een beetje hulp van Alpine, maar het is niet alsof Renault er al haar resources opgezet heeft. Voor nu niet althans, wie weet is dit een opstapje naar meer.



In de LMP2-klasse en bij de GT’s ligt alles open en zit het allemaal erg dicht bij elkaar. Daarbij zitten de LMP2’s ook best dicht bij de hypercars. Dus wellicht maakt dat het allemaal toch nog spann0nd…

Op wie moeten we onze oranje brillen richten?

Hypercars

In de hypercars hebben ‘we’ niemand. Kersvers Formule E kampioen Nyck de Vries is als testcoureur verbonden aan het programma van Toyota, maar heeft geen racezitje bemachtigd. We zien Nyck echter wel in actie tijdens de race, maar dan voor het team van G-Drive in de LMP2-klasse.

LMP2

In deze klasse wemelt het sowieso van de Nederlanders. Onze Beits doet bijvoorbeeld mee in een geheel vrouwelijke equipe met startnummer 1. Beitske rijdt samen met Tatiana Calderon en Sophia Flörsch. In de GT’s doet er overigens nóg een geheel vrouwelijke equipe mee, dus het wordt een knap gevaarlijke toestand daar op het circuit.

Verder doet het ons deugd dat Robin Frijns een LMP2-zitje gevonden heeft in een van de twee auto’s van het Belgische team WRT. Renger van der Zande heeft onderdak gevonden bij het Poolse Inter Europol Competition. Last but not least is er dan natuurlijk ook nog Racing Team Holland. Het team van Frits van Eerd komt aan de start met Frits van Eerd himself, Giedo van der Garde en Job van Uitert.

GTE’s

In de GTE’s hebben we twee ijzers in het vuur. In de GTE Pro klasse heeft Nicky Catsburg knap een zitje bemachtigd bij het fabrieksteam van Corvette. De Nederlander komt uit in een van de twee nieuwe C8.R’s. Tenslotte heeft de jonge Bleek toch ook weer een zitje gevonden. Dit keer niet in het team van Ben Keating, maar bij Rinaldi Racing. Jeroen zal een Ferrari 488 besturen voor dit team dat uitkomt in de GTE Am klasse.

Als we nou geen oranje bril hebben, valt er dan ook nog wat leuks te zien?

Maar natuurlijk, voor de raceliefhebber is er weer genoeg om geïnteresseerd naar te kijken. Juan Pablo Montoya doet bijvoorbeeld weer mee. Hij kan dus in theorie voor de Triple Crown gaan, daar hij de Indy 500 en Grand Prix van Monaco al op zak heeft. Het wordt echter wel een echte long shot voor de Colombiaan, want hij zit in een LMP2. Om precies te zijn een LMP2 van Team DragonSpeed. Dit roept veel vragen op. Zijn draken snel?

Naast Montoya doet er nog een plethora aan andere voormalig F1 coureurs mee. Wat te denken van Kobayashi, Buemi, Hartley, Nakajima, Di Resta, Mehri, Vandoorne, van der Garde, Davidson, Kubica, Stevens, Nasr, Bruni en Fisichella. Ook pa én zoon Magnussen mogen zich onder de voormalig F1 coureurs in het veld rekenen. Zij doen mee in dezelfde LMP2. Dat rijmt niet alleen, maar het is ook wat Jos en Max later nog eens willen doen. Maar eens kijken of onze helden vast wat kunnen leren van hun Deense aanstaande voorgangers dus.



Als we het dan toch hebben over racende families: een andere deelnemer in de LMP2 is Manuel Maldonado, de neef van onze favoriete F1 brokkenpiloot Pastor Maldonado. Spektakel gegarandeerd zou je zeggen…

Oké, je wil nu gaan kijken. Hoe doe je dat?

Dat is eigenlijk belachelijk simpel. RTL7 zendt de race van start tot finish live uit. Ze schuiven daar zelfs de herhalingen van The A-Team voor aan de kant, waarvoor hulde. Ook Eurosport zendt grote delen van de race uit. Allemaal gratis en voor niks dus, daar kan de F1 volgend jaar nog een puntje aan zuigen. Waarvan akte!