Heeft Novitec deze supercar nu verpest?

Het toegenomen vermogen is eigenlijk ook een beetje lullig voor een merk als Novitec.

Gerenommeerde merken als Mansory en Novitec zijn niet meer weg te denken. Met dealers in Nederland zie je de auto’s ook steeds vaker op Nederlandse bodem. In het geval van Novitec zijn met name de uitlaatsystemen op de V12 Ferrari’s een hit. Je hoort er eigenlijk niet bij zonder zo’n pijp.

Nu heeft Novitec weer iets nieuws, niet Ferrari maar McLaren heeft de hoofdrol te pakken met de Artura. Met de plug-in hybride supercar uit Woking kun je nu ook terecht bij de bekende Duitse tuner voor een make-over. Of de auto er ook daadwerkelijk van opknapt is een tweede. Met name de achterspoiler is voer voor discussie. Wat heeft Novitec hier gedaan?

Van de achterkant lijkt het een gewone spoiler. Dit is echter een zwevend exemplaar en de bevestiging loopt door naar de C-stijl van de auto. Het oogt, apart. De auto lijkt op een soort LT voordat McLaren zelf met een Artura LT kwam. Ik hoop dat McLaren niet vergelijkbare plannen had, want dan moeten ze terug naar de tekentafel.

35 pk

Wat een beetje tegenvalt is de motorische tuning. Normaal gesproken zorgt Novitec voor een lekkere krachtkuur. Dat de V6 met twee turbo’s slechts 35 pk extra levert na tuning is dan niet bepaald indrukwekkend. Laten we wel wezen, de Artura modeljaar 2025 levert 700 pk en met deze krachtkuur zit je op 725 pk. Heb je echt meer nodig op een achterwielaangedreven supercar? Ik denk het niet.

Novitec McLaren Artura

Naast de opsmuk en motortuning heeft Novitec een nieuw Inconel uitlaatyssteem ontwikkeld. De PHEV is 20 mm verlaagd en de nieuwe velgen (19 inch voor, 20 inch achter) zijn in samenwerking met Vossen gemaakt. Onder andere de splitter, voorklep en zijskirts zijn van carbon. Dat is echter nauwelijks te zien op een zwarte auto.

In het interieur kun je verder shoppen. Novitec heeft diverse lederen- en alcantara materialen beschikbaar om je McLaren Artura helemaal naar eigen smaak te personaliseren.

Met de tuning van Novitec is de McLaren Artura er weer een tandje heftiger op geworden. Een prima voorbode op de LT, laat wel even weten in de comments wat je van de achterspoiler vindt. Welke PHEV mag het worden. Deze Novitec McLaren Artura of toch liever een Ferrari 296?