Kijk nou, een cabrio waarin je achterin kunt zitten

Deze cabrio is naast ruim ook nog eens bloedmooi.

Als er één merk goed is in het ‘blij maken een dode mus’ dan is het Cadillac wel. Dit merk heeft door de jaren heen de meest geweldige concept cars gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan de Elmiraj, een schitterende coupé. Of de Sixteen, een limousine met een V16. Helaas gingen al deze auto’s niet in productie.

Vandaag tovert Cadillac wederom een hele gave concept car tevoorschijn: de Cadillac Sollei. Zoals je al een beetje af kunt leiden uit de naam is dit een cabrio. Cabrio’s hebben het tegenwoordig zwaar te verduren, dus het is goed om weer eens een nieuwe cabrio te zien. Al is het maar een concept.

De Cadillac Sollei is een ouderwets grote sloep, net als in de hoogtijdagen van Cadillac. We zien dan ook twee ruime zitplaatsen achterin, wat vandaag de dag tamelijk uniek is voor een cabrio.

Niet alleen het formaat, maar ook de kleurstelling grijpt terug naar vervlogen tijden. Deze specifieke kleur – Manila Cream – gebruikte Cadillac in de jaren ’50 op onder meer de Series 62. De auto is ook voorzien van een matchend interieur, waarin tevens het nodige hout is verwerkt. Al met al is het een heel erg zomers geheel.

Of de Cadillac Sollei ook in productie gaat? Reken daar maar niet op. Ook deze auto kan waarschijnlijk toegevoegd worden aan het lijstje met bloedmooie Cadillac concept cars die nooit in productie zijn gegaan.