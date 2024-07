Nieuwe Mercedes EQC breekt met de crossovertrend!

De nieuwe Mercedes EQC belooft een beauty te gaan worden. Hoezee!

Tegenwoordig is bijna elke auto die verkocht wordt, een crossover. Althans, daar lijkt het op. Automerken vullen elk gaatje met een crossover. Als ‘ie premium is, is het helemaal mooi meegenomen.

De Mercedes-Benz EQC was een premium elektrische crossover die enkele jaren concurreerde met auto’s als de Audi e-tron en Jaguar I-Pace. Het was niet eens zo’n heel erg onaardige auto, alleen heeft de tijd ‘m ingehaald. Een beetje hetzelfde als wat met de elektrische Jaguar gebeurd is.

Geen crossover!

Enfin, de Mercedes-Benz EQC is eruit gegaan, Mercedes haalde het model heel erg stilletjes van de markt. Maar goed nieuws: er komt een nieuwe EQC! Nog beter nieuws: het wordt GEEN crossover! Hoezee!

Dit is de oude EQC

Nee, de nieuwe Mercedes-Benz EQC gaat worden wat de namelijk eigenlijk al zegt: een elektrische C-Klasse. Deze auto kan dan gaan concurreren met de BMW i4, Tesla Model 3 en de volgende generatie Audi A4. Kijk, dat is goed nieuws.

En het nieuws wordt alleen maar beter. De nieuwe Mercedes EQS komt namelijk op het MMA-platform te staan. Dit platform is overwegend voor elektrische auto’s ontwikkeld, maar kan eventueel aangepast worden tot hybride als de wereldpopulatie politici gaat kiezen die klimaatproblemen ontkennen. Er moet immers wel geld verdiend worden.

Uiterlijke nieuwe Mercedes EQC

Er is NOG meer goed nieuws, want de nieuwe Mercedes EQS wordt mooi. Heel erg mooi. Mercedes gaat afstand nemen van de apart uitziende EV’s zoals de EQE en EQS.

Hier gaat het sowieso niet op lijken. Ook goed nieuws, toch?

Die auto’s zijn wonderlijk vormgegeven, om zo de laagst mogelijke luchtweerstand te realiseren. Dat is ze overigens ook erg goed gelukt, alleen blijkt het kopende publiek er niet een enorme fan van te zijn.

Qua looks kan de Concept CLA een voorbode zijn. Die auto debuteerde op de IAA in München in 2023. Bij deze auto is al duidelijk te zien dat de neus veel langer is. Het ziet er meer uit als ‘een Mercedes’, eentje die dan toevallig net elektrisch is. Wanneer de nieuwe Mercedes EQC op de markt komt, is nog niet helemaal zeker. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte!

Via: Motor1