83-jarige crasht Countach op de Autobahn

De beste man zat even niet op te letten, met pijnlijke gevolgen.

Als je op je 83ste nog rondrijdt in een Lamborghini Countach ben je natuurlijk gewoon een baas. Helaas liep een ritje op de Autobahn toch verkeert af. Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje en misschien was het reactievermogen van de man toch niet 100%…

Volgens ooggetuigen reed de man met een gangetje van 180 km/u over de Autobahn (waar die snelheid ook was toegestaan). Hij zag echter te laat dat een auto voor hem langzaam reed en moest daarom uitwijken. Daarbij raakte hij een busje op de rechterbaan, met als gevolg een klapband. De Countach kwam vervolgens tot stilstand tegen de vangrail.

De krasse Lambo-rijder kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar de de 65-jarige bestuurder van het busje liep wel lichte verwondingen op. De bedrijfswagen verloor namelijk ook de controle en eindigde in de vangrail.

We hebben slechts één foto, maar de schade lijkt beperkt tot de rechtervoorkant. De Countach heeft een flinke optater gekregen, maar zal zeker niet total loss zijn. De motor ligt in ieder geval niet voorin, dat scheelt.

De Duitse politie schat de schade aan de Countach op twee ton, al weten we niet waar ze dat bedrag vandaan halen. Maar het zal ongetwijfeld een duur geintje zijn om deze kostbare Lambo weer in ere te herstellen.

Bron en foto credit: Polizeiinspektion Cuxhaven