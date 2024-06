Deze iconische Lamborghini heeft 12 uitlaten

Daar hebben we nachten lang wakker van gelegen. Ja, die iconische Lamborghini natuurlijk. De drie-eenheid is weer samen.

Je hebt autofilms en autofilms. Daarmee bedoelen we dat er enerzijds toffe films zijn waar auto’s in voor komen, en films waarbij auto’s het middelpunt van de belangstelling zijn. Daarbij kunnen we er een hele hoop opnoemen, zoals Gone in 60 Seconds, The Fast and the Furious, Herbie, Taxi, Need for Speed en Brum De Film (geen idee of die bestaat, maar Brum was cool!).

Een van de tofste is natuurlijk Cannonball Run. Die was niet alleen hilarisch, maar ook tot de nok toe gevuld met toffe en bijzondere auto’s. Het was een soort vleselijke variant op Wacky Racers, maar dat mocht de pret niet drukken.

Integendeel. Nu hebben we de film allemaal honderd keer gezien (samen met alle delen van The Police Academy), maar weet jij nog wie de winnaars waren? Nou, dat waren wij ook even vergeten.

Iconische Lamborghini

We hebben het antwoord uiteraard wel voor je: de Lamborghini Countach LP400S. Niet geheel ontoevallig is het Lamborghini dat ons daarover informeert. De film debuteerde op 19 juni 1981, dus een snelle rekensom leert ons dat de film morgen 45 jaar oud is!

Om dit heuglijke feit te vieren werden de winnaressen van de race bijelkaar gebracht, plus de iconische Lamborghini Countach, uiteraard. De actrices zijn Adrienne Barbeau en Tara Buckman, die respectievelijk de rol van Marcie en Jill vertolkten. Het is voor het eerst dat deze iconische drie-eenheid weer bij elkaar is.

De Countach is niet helemaal standaard. Ook in de jaren ’80 deden we aan tuning. In dit geval was er een lichtbalk aan de voorzijde, lekker veel antenne’s en een enorme batterij aan uitlaten. Net als de Toyota GR Corolla en Audi S1 heeft de Countach 1 uitlaatpijp per cilinder. Alleen heeft de Lamborghini geen drie- of viercilinder, maar een dikke V12!

Lois Hamilton zat er ook in!

De auto is na het filmen gewoon doorverkocht en in Florida terecht gekomen. De toenmalige eigenaar besloot om de modificaties gewoon te laten zitten. Ja, het was een beetje fout, maar hoorde ook bij de film en die periode. De huidige eigenaar was helemaal idolaat van de film en kon zijn ogen niet geloven toen hij ‘m kon kopen in 2009. Of nou ja, kon kopen: de onderhandelingen duurden 18 maanden!

De film zat vol met beroemdheden die meededen aan de race. Denk aan Burt Reynolds, Roger Moore, Sammy Davis Jr, Jackie Chan (in de Subaru!), Farrah Fawcet en Peter Fonda. Oh, en Lois Hamilton (niet te verwarren met Lewis Hamilton) zat er ook in als de vriendin van Roger Moore’s karakter Seymour (gewoon een James Bond-persiflage natuurlijk).