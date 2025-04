De AUDI E5 is in aantocht!

Naast een A5 komt er nu ook een E5.

Audi verraste vorig jaar vriend en vijand door een nieuw submerk te introduceren genaamd AUDI (met hoofdletters dus). Dat klinkt als een slechte 1 aprilgrap, maar het het nieuws werd toch echt op 7 november naar buiten gebracht.

Audi is dus serieus met het introduceren van AUDI. Gelukkig gaan we hier in Europa geen last van krijgen van de verwarring, het merk is alleen bedoeld voor China. Daar zal AUDI dus naast Audi bestaan. Het merk heeft ook een eigen logo, zónder vier ringen.

We kregen al de bovenstaande concept car te zien, maar binnenkort onthult AUDI haar eerste productiemodel in Shanghai. Deze gaat de AUDI E5 Sportback heten. Dit wordt een elektrische stationwagen. Als we de gecamoufleerde auto zo bekijken blijft AUDI aardig trouw aan de concept car.

Qua formaat is de E5 Sportback vergelijkbaar met de A5 Avant (zo logisch is de naamgeving dan weer wel). Als we afgaan op de concept car, krijgt de AUDI E5 een 100 kWh-accu, die een range van 700 kilometer mogelijk maakt, volgens de Chinese testcyclus. Met 775 pk en 850 Nm aan koppel is het ook qua performance geen lullige auto.

Audi heeft nog meer nieuws in petto voor Shanghai: ze lanceren ook de A5L Sportback, die je hierboven alvast kunt zien. Dit is niet zomaar een verlengde A5, deze auto heeft ook een andere daklijn. Verwarrend genoeg is de A5 Limousine tegenwoordig ook een liftback. Dus eigenlijk zou die ook Sportback moeten heten.

Aangezien je nooit genoeg auto’s met verlengde wielbasis kunt leveren in China, trekt Audi ook nog het doek van een normale A5L, een A6L e-tron en een Q5L. Al deze auto’s worden 23 april gepresenteerd.