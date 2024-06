LEGO Lamborghini Countach is jouw volgende bouwproject

Er is nu ook een grote Lamborghini Countach van LEGO en hij is goed gelukt.

Wie van zijn klassiekers houdt, vindt de Icons-serie van LEGO waarschijnlijk tof. Waar modellen als de Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Porsche 911, Chevrolet Corvette, Land Rover Defender, Fiat 500 en nog wel een paar al in bouwstenen vereeuwigd zijn. Spaar jij ze allemaal? Pak dan maar vast je verlanglijstje erbij. De Lamborghini Countach wordt aan de lijst toegevoegd.

LEGO Icons Lamborghini Countach

Huh, die was er toch al? Ja en nee. Er was een LEGO Countach in de Speed Champions-reeks, maar die zijn wat kleiner. De nieuwe Lamborghini Countach in de LEGO Icons-reeks bestaat uit 1.500 onderdelen en is 34 centimeter lang. Daarmee is de schaal ongeveer 1 op 12.

De lijnen van de Lamborghini Countach zijn in ieder geval iconisch genoeg om een Icon genoemd te worden, maar bij dit soort auto’s klinkt het goed krijgen van die vorm makkelijker dan het is. LEGO heeft hun best gedaan en laten we wel wezen: je herkent er direct een Countach in. Mocht de vorm je niet overtuigen, dan wellicht de wit over rode kleurstelling, schaardeuren en op maat gemaakte telefoonschijfvelgen wel. De replica is overigens van een LP5000 QV, dus met de bredere wielkasten, grote spoiler en dikkere bumpers.

Binnenkort

LEGO onthult de auto net niet exact één maand voordat je hem kan kopen, want op 4 juli dit jaar wordt de Lamborghini Countach vrijgegeven. Hij gaat 179,99 euro kosten wat op zich in lijn der verwachtingen is voor een moderne LEGO-set.