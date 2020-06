840 pk Mansory GLE op gele platen zoekt nieuw baasje

Je hebt wel echt iets unieks in handen, met deze Mercedes-AMG GLE 63 S van Mansory.

De creaties van Mansory trekken doorgaans de aandacht. De auto’s worden met name gespot in landen als Rusland of de Verenigde Arabische Emiraten. Inmiddels duiken Mansory bolides ook steeds vaker op in Nederland. Neem nu dit exemplaar. Een Mercedes-AMG GLE 63 S die serieus is aangepakt door Mansory.

De SUV staat te koop en volgens de adverteerder is de Mansory tuning goed voor een waarde van 50.000 euro. Niet alleen is de GLE van een nieuw uiterlijk voorzien, ook de geblazen V8 onder de motorkap is gekieteld. Het blok is nu goed voor een schandalige 840 pk. De GLE verdwijnt heel snel richting de horizon als je het pedaal vloert.

Verder stelt de advertentie dat dit de enige Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic van Mansory is in Nederland. Die woorden geloven we wel. De auto heeft een kilometerstand van 70.198.

De grootste afschrijving heeft de eerste eigenaar voor zijn rekening genomen. Aan het voertuig hangt een cataloguswaarde van 205.843 euro. De vier jaar oude Mercedes-AMG GLE 63 S Mansory mag echter mee voor 124.999 euro. Hate it or love it, maar met dit kanon ga je een hoop aandacht trekken. Makkelijk te vinden op een drukke parkeerplaats, dat dan weer wel.