MTM Audi RS7 is sneller én cooler dan het origineel

De MTM Audi RS7 heeft veel, heel veel vermogen. Precies wat de auto nodig had.

Eigenlijk is het bijzonder vreemd. Loodzware ‘sportieve’ auto’s worden weliswaar getuned, maar voornamelijk op het gebied waar het niet nodig was: vermogen. Dat was het enige dat écht sportief is aan die voornamelijk premium Duitsers met een snelle badge.

2.250 kilogram

Bij de Audi RS7 is dat niet anders. De (in Nederland) 190.000 euro kostende Sportback bheeft namelijk een kentekengewicht van 2.040 kilogram. Met vloeistoffen, een volle tank brandstof en een bestuurder gaat het al hard richting de 2.300 kilogram met de blubberdikke Sportback. Gelukkig staan daar 600 verse paarden tegenover, inclusief 800 Nm. Daardoor kun je in een ‘sportieve’ 3,6 tellen naar de 100 km/u snellen. De topsnelheid is afhankelijk hoeveel geld je doneert aan het Audi ECU-fonds.

Wetstetten

In plaats van dat laatste kun je ook een andere weg bewandelen. Je kan je zuurverdiende geld ook achterlaten bij een bedrijf in Wetstetten, een klein dorpje vlak boven Ingolstadt. Het bedrijf in kwestie heet MTM (Motoren Technik Mayer) en geldt al jarenlang als een van de hoogst aangeschreven Audi-tuners. De wortels van MTM en Audi gaan terug naar de jaren ’80, toen de oprichter Roland Mayer en later ook Roland Gumpert (ja, die ja) werkzaam waren bij het rally-team van Audi.

MTM Audi RS7

Hun laatste project is de MTM Audi RS7. Deze is voorzien van de bekende EA825-motor die we ook vinden in zo ongeveer alle snelle Audi’s, Bentley’s, Porsches en zelfs de Lamborghini Urus. Deze motor heeft kennelijk nogal wat reserves, want met een simpele ‘Stage I”-tuningskit haalt MTM er namelijk al 780 pk uit.

Stage II-kit

Maar voor wie dat niet genoeg is, is er nu ook een Stage-II kit voor de MTM Audi RS7. Naast de chiptuning behelst de Stage-II kit ook een ander luchtfilter en een compleet nieuw uitlaatsysteem. Het resultaat is bizar: 810 pk aan vermogen en 1.060 Nm aan trekkracht. Dit heeft zijn uitwerking op de prestaties. De door MTM getunede Audi RS7 gaat in 2,9 seconden naar de 100 km/u. De topsnlheid bedraagt nu 345 km/u. Belangrijker is echter de 100 naar 200 km/u tussenacceleratie. Die duurt nu slechts 6,2 seconden!

Stage III-kit

Qua uiterlijke wijzigingen doet MTM traditiegetrouw niet veel, het zijn tuners die zich voornamelijk met het technische aspect bezighouden. Dat maakt de MTM Audi RS7 nog cooler. Over techniek gesproken, er komt nog een technische upgrade in de vorm van een Stage-III kit voor de MTM Audi RS7. Deze is gelijk aan de Stage I- en Stage II kit, maar dan met aangepaste turbo’s. Qua vermogen moet deze uitkomen op zo’n 950 tot 1.000 pk.