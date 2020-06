Lezersvraag: de meest bizarre verkeerssituatie?

Onderweg ben je vast wel eens wat tegengekomen dat je verbazing heeft geschetst. In deze lezersvraag staan verkeerssituaties centraal.

Of je nu veel kilometers maakt, of misschien wel heel weinig. Of je nu net je rijbewijs hebt of al tientallen jaren. Opmerkelijke verkeerssituaties kom je overal tegen. De ene situatie is natuurlijk meer bizar dan de andere, maar dat ene moment vergeet je gewoon nooit meer.

Uiteraard denken we als automobilisten allemaal hetzelfde. Iedereen is achterlijk in het verkeer, behalve jij. Jij zal nooit zo’n fout maken zoals de ander doet. Daarom gaat het bij deze lezersvraag om bizarre verkeerssituaties. We zijn benieuwd welke fantastische anekdote je voor ons in petto hebt.

Dit kan simpelweg van alles zijn. Iemand die zijn auto 12x laat afslaan bij een verkeerslicht. Een voetganger in een wel heel bijzondere outfit die de weg oversteekt. Een auto die niet zou misstaan als rookmachine in een Efteling-attractie. Iemand die 5 auto’s inhaalt over een doorgetrokken streep en nét een tegenligger weet te ontwijken.

De bizarre verkeerssituatie kan je in Nederland overkomen zijn. Of tijdens een roadtrip in het buitenland. Kortom, deel hieronder een verhaal waar onze mond van gaat openvallen. En minder spannende verhalen mogen natuurlijk ook, als het maar een bizar randje heeft.

Foto: Dat hoort niet helemaal. Via @efjee op Autojunk