10 maal middenklasser met achtcilinder op een rij - Autoblog.nl

Omdat het bijna kerst is, zetten wij tien middenklassers met achtcilinder op een rij. Omdat het kan..

Het is een uitstervend ras. We hebben het vandaag over middenklassers met een achtcilinder, de D-segmenter met V8. Op dit moment staat er nog maar één in de prijslijst, de Mercedes-Benz C63 AMG. Die auto bevindt zich helaas in de herfst van zijn carrière. De rijtest met de Mercedes-AMG C63S was al weer 5 jaar geleden. Wat gaat de tijd snel.

Over een opvolger is helaas al het een en ander bekend. De volgende generatie krijgt namelijk de viercilinder uit de Mercedes-AMG A45S, die dan gekoppeld zal worden aan een elektromotor. Jazeker, de minst politiek correcte auto uit de middenklasse zal dan met stip stijgen als een van de meest politiek correcte.

Overigens hoef je met niemand medelijden te hebben. De nieuwe C63 zal veel sneller zijn dan zijn voorganger en AMG kennende weten ze er ongetwijfeld een waar spektakelstuk van te maken. Overigens, mocht je denken: dan pak ik wel de C43 AMG, die heeft een zescilinder. Bij die auto is inmiddels ook bekend dat er een viercilinder voor in de plaats komt, zij het minder krachtig dan de C63.

Afijn, speciaal ter lering en vermaak kijken we naar de middenklassers met V8 door de jaren heen. Daarbij kijken wij telkens naar de EERSTE van het merk. Anders staat het lijstje vol AMG’s. Tevens doen we alleen D-segment sedans, stationwagons of liftbacks (die laatste konden we niet vinden).

Alpina B8 4.6 (E36)

1996

De eerste middenklasser met achtcilinder in dit rijtje komt niet van een luxe tuner. Echter, Alpina heeft een fabrikantenstatus en is dus geen tuner. We kunnen de Alpina B8 behandelen. De specialist uit Buchloe lukte wel wat BMW zelf niet lukte: een V8 in het vooronder van een E36 lepelen. Speciaal voor Alpina werden de motoren gebouwd, de bestaande BMW achtcilinders konden vanwege Nicasil-cilinderwanden niet uitgeboord worden. De 4.6 motor was goed voor 333 pk en 470 Nm.

De Alpina B8 heeft een handgeschakelde zesbak van Getrag. De topsnelheid van de Alpina B8 is 280 km/u. Er zijn er slechts 221 van gebouwd, verdeeld over vier verschillende carrosserievarianten. Speciaal voor de Japanse markt zijn er ook nog 5 exemplaren gebouwd van de Alpina B8 4.0 moet wat minder vermogen

Mercedes-Benz C43 AMG (W202)

1997

Er was natuurlijk al een Mercedes-Benz C43 AMG. In de jaren ’90 was het destijds de eerste in zijn klasse en de eerste officiële AMG onder regie van Mercedes-Benz. Daarvoor was AMG een soort divisie waar Mercedes nauwe banden mee had, maar die nog wel apart opereerde. Het mooie aan de C43 AMG was dat het een heel beschaafde auto was. Nergens kon je zien dat dit een middenklasser met achtcilinder was.

Je kon bijna nergens aan herkennen dat er een 4.3 liter V8 onder de kap lag. De auto zag eruit als een reguliere C-Klasse. In tegenstelling tot de huidige C43 is dit wél een echte AMG. Motor, bak, onderstel, interieur: alles werd aangepakt. Het geheel werd met overheerlijke pannenkoek velgen afgeleverd. Op speciale bestelling kon je ook een C55 AMG bestellen met 5.4 en 354 pk. Van alle generaties erna kwam ook een V8 versie.

Ford Taurus SHO

1998

Is de Taurus een D-segment auto? De grootste concurrent van de Taurus is de Accord en dat is bij ons een middenklasser. Alleen wijken de Europese en Amerikaanse Accords af. In de VS is het sowieso een mid-size sedan. Dus is er sprake van een middenklasser met achtcilinder: jazeker. De Taurus SHO was stiekem een heel erg gave sportsedan met Yamaha V6. Met de nieuwe generatie Taurus koos Ford voor een extreme gewaagd koetswerk dat door veel mensen als zeldzaam lelijk werd omschreven.

De snelste versie was wederom de SHO en die had, jawel, een V8. Een hoogtoerige 3.4 liter V8 met iets meer dan 200 pk. Deze motor werd gecastreerd via een ouderwetse viertraps automaat slushbox automaat en dreef de voorwielen aan. Wat de heren van plan waren met de Taurus SHO was niet duidelijk, maar het apparaat faalde (terecht) jammerlijk.

Volkswagen Passat 4.0 W8 4Motion (B5+)

2001

De Volkswagen Passat is altijd een beetje een brave auto geweest. Er waren ooit G60 en VR6-modellen, maar aangezien die even sterk waren als de lichtere Golf, stond de Passat altijd een trede lager op de status-ladder. Dat werd goed gemaakt met de Passat W8, jazeker, middenklasser met achtcilinder. De motor was een 4 liter W8, wat het beste uitgelegd kan worden als twee VR4-motoren op een krukas. Ondanks de enorme cilinderinhoud en prestige, was het geen sportief monster. De snelste W8 (een handgeschakelde sedan) had 6.5 tellen nodig om de 100 te bereiken.

Leuk weetje, speciaal voor de W8 werd de neus langer gemaakt met de facelift. De auto met deze motor was overigens geen succes. De 4.0 W8 bleek bijzonder dorstig. Dat niet alleen, echt krachtig was de motor ook niet. Het was de bedoeling dat de motor ook in de Phaeton terecht kwam, maar die motor zou de grootst mogelijke moeite hebben met die zware limo. In plaats daarvan werd de 4.2 V8 van Audi gebruikt. Die had niet alleen meer 60 pk meer vermogen (335 pk), maar was ook zuiniger.

Audi S4 (B6)

2003

In de jaren ’90 probeerde Audi met man en macht een inhaalslag te maken om BMW en Mercedes het hoofd te kunnen bieden. In de VS was het Lexus die dat beter lukte, maar de Audi S4 kon op veel goedkeuring rekenen. De S4 (B5) was al een bommetje en zijn opvolger deed er een flinke schep bovenop. Audi lepelde namelijk een V8 in het vooronder van de D-segmenter.

Niet zomaar een kleine 3.7, maar de volvette 4.2 met 344 pk en 430 Nm. Uiteraard standaard met vierwielaandrijving, met naar keuze een handbak of een heel redelijke automaat. Het mooiste was nog de ingetogen styling. Waar een M3 E46 op ordinaire wijze van de daken schreeuwde dat het een topmodel was, konden alleen de fijnproevers de S4 onderscheiden van de reguliere A4.

MG ZT 385

2004

Wat doet je als autofabrikant als het geld bijna op is? Je gaat een verstandige auto bouwen waar je er enorm veel van gaat verkopen. Denk aan de Peugeot 205 of Porsche Boxster. Bij MG Rover dachten ze er anders over. Ondanks dat ze graag sportieve auto’s wilden bouwen, ‘mocht dat niet van BMW’. BMW deed de sportieve auto’s, Rover was iets betaalbaarder en traditioneler.

Dus toen Rover en BMW gescheiden door het leven ging, maakten ze van de Rover 75 een sportversie (MG ZT) en werd deze later voorzien van achterwielaandrijving en een Modular-V8 uit de Ford Mustang. Het idee was om extreem krachtige varianten te bouwen, maar het concern ging al vrij snel kopje onder (gek genoeg). Er schijnen een paar exemplaren verkocht te zijn met de 385 pk sterke Roush motoren. Lees hier de MG ZT 260 special.

Rover 75 V8

2005

Maar voordat ze ten onder gingen, dachten ze dat het een goed idee was om ook van de Rover 75 een achtcilinder te maken. Nóg een D-segmenter met V8. De techniek was immers hetzelfde. De Rover 75 V8 was niet gek snel (0-100 km/u in 7,2 seconden), maar wel extreem dorstig: de NEDC gaf 1 op 7,5 aan. Het is een geweldige auto waar alleen een petrolhead warm voor zal lopen. Destijds kocht bijna niemand ‘m. Als je een Britse sedan met V8 en Ford-genen wilde, kocht je een Jaguar S-Type.

In Nederland was de auto een paar maandjes leverbaar. Een paar Rover-dealers hadden er eentje op voorraad staan, maar dat was het dan ook wel. Als je er nu eentje hebt, zit je niet op goud ofzo. Dus houdt ‘m qua uiterlijk standaard en monteer alle Roush-, Shelby-, of Hennessey- onderdelen die je kan vinden voor de motor. Ideale sleeper.

BMW M3 (E90)

2007

De eerlijkheid gebied te zeggen dat BMW een achtcilinder E46 heeft gebouwd én verkocht. Dus de M3 van de E90-generatie was niet hun eerste achtcilinder middenklasser. Het gaat om de M3 GTR, een homologatiespecial waarbij BMW de regels tot het uiterste interpreteerde. Dat was echter een coupé. De eerste M3 sedan kwam in 2007. De neus was uniek voor de M3, want identiek aan de coupé. Dat scheelt ontwikkelingskosten met betrekking tot voetgangersveiligheid.

Ook is de koeling en dergelijke in orde. Tevens ziet het er bijzonder uit, alhoewel de bips totaal niet matcht qua lijnvoering met de voorzijde. Maar dat maakt niet uit, de hoogtoerige V8, de fijne balans en de mogelijkheid om een handbak te bestellen maakt dit een spirituele opvolger van de M5 (E39). Check hier de M3 rijtest.

Lexus IS-F (XF20)

2008

Wellicht dat Mercedes niet de laatste fabrikant is die een D-segment auto met achtcilinder gaat bouwen. Er gaan geruchten dat Lexus werkt aan een IS500, als een soort hoedtik voor autofreaks die niet in Europa wonen. Lexus was al lang bezig met het idee ‘een achtcilinder in een middenklasser’.

Vanaf de eerste generatie werd er al geoefend om de 4.3 GSE motor er in te lepelen, iets dat overigens lukte. TTE had zelfs een concept met mechanische compressor, beide achtcilinder middenklassers zagen helaas niet het productiestadium. In 2008 verscheen daar dan de Lexus IS-F, net als de Duitse concurrentie voorzien van een V8. De auto hield een beetje het midden tussen de C63 AMG en de M3.

Jaguar XE SV Project 8 (X251)

2016

Dit is een heel vreemde eend in de bijt in de categorie van achtcilinder middenklassers. Op dit moment is de XE enkel leverbaar met een viercilinder motor. Tot voor kort kon je ook een 3.0 V6 bestellen met compressor. Deze Jaguar V6 is een rare motor, in principe is het een V8 met slechts drie potten per bank, in plaats van vier. Een V6 ín een V8, als het ware.

Dus als die V6 erin past, dan past die V8 er ook in. En tada, zo had Jaguar een middenklasser met achtcilinder. De motor is voor de gelegenheid opgevoerd naar 600 pk die in India geval alle vier de wielen aandrijft. Er zijn twee versies van de XE SV project 8. De eerste is een reguliere sedan met achterbank, de andere is een trackday versie zonder achterbank.