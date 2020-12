Nismo maakt jouw oude Skyline GT-R zo goed als nieuw - Autoblog.nl

Voor wie vindt dat oude auto’s beter zijn dan nieuwe: Nismo zorgt ervoor dat jouw oude Skyline GT-R weer zo goed wordt als dat de auto ooit was.

Nismo verkoopt nu al onderdelen voor oude Skyline GT-R’s, maar wil nu nog een stapje verder gaan. Op hun website maken ze namelijk iets nieuws bekend, ‘Restoration defined by Nismo’. Hierbij pakken ze een R32, R33 of R34 aan en gaan ze verder dan ‘het gebruikelijke concept van een restauratie’. Klinkt misschien een beetje als marketingpraat, maar waar het op neer komt is dat ze ver gaan. Heel erg ver.

Want waar je bij een reguliere restauratie denkt aan een auto die helemaal uit elkaar wordt gehaald en weer in elkaar wordt gezet met nieuwe of schoongemaakte onderdelen, gaat Nismo nog een stapje verder. Zo halen ze de hele auto uit elkaar, strippen ze de gehele lak en kijken ze naar hoe de carrosserie er uit ziet. Is deze nog net zo stevig als dat hij in een ver, ver verleden ooit was? Daarvoor gebruiken ze allerlei verschillende tests en machines, om de stevigheid te testen. Is de carrosserie minder stevig geworden? Dan voeren ze reparaties uit, net zo lang tot die stevigheid weer terug is.

Daarna kijken ze naar de motor. Ook hier halen ze alles uit elkaar, maken ze het schoon en kijken of er nieuwe onderdelen nodig zijn. Daarna zetten ze het blok weer in elkaar en meten ze de specificaties. Blijkt de motor minder potent te zijn dan de fabrieksopgave? Dan sleutelt Nismo net zo lang tot je blok weer klopt. Optioneel kunnen ze je blok zelfs tunen voor je, om er nog meer pk uit te persen.

Bij het interieur wordt het wat ingewikkelder. Ze kunnen deze voor je schoonmaken of oude onderdelen van een nieuw likje verf zien, maar nieuwe onderdelen maken is wat lastig. Nismo mag die oude onderdelen namelijk niet opnieuw maken, vanwege veranderde wetgeving rondom brandbare materialen. Daarom geeft Nismo je de optie om die oude onderdelen opnieuw te maken, maar dan met de materialen uit een nieuwe R35 GT-R Skyline. Dit gaat natuurlijk wel ten koste van de ‘originaliteit’, daarom biedt Nismo dit alleen optioneel aan. Maar het is wel een leuke dienst, die laat zien hoe ver Nismo wel niet gaat met je bolide.

Zodra ze de auto weer in elkaar hebben geschroefd, test Nismo je Skyline op een dynamometer en zorgen ze voor een testrit. Pas als alles écht perfect is en je oude Skyline GT-R weer fabrieksnieuw is, geeft Nismo je auto terug. Overigens wil Nismo niet alleen oude Skylines van klanten opknappen, maar zelf ook GT-R’s opkopen, vernieuwen en verpatsen.

Er is wel een ‘maar’. Of nja, eigenlijk twee. Zoals je je kan voorstellen duurt het hele verhaal wel lang, Nismo gaat uit van een half jaar tot een jaar, afhankelijk van wat er allemaal moet gebeuren. De tweede maar is de prijs. Ook hier hangt het af van wat er allemaal moet gebeuren en om welk model het gaat. Maar ze noemen een ‘standaard referentieprijs voor productiekosten’ van omgerekend 356.895 euro. Ouch… Voor dat geld kan je nog beter een originele Skyline R34 kopen, niet?