Citroën kapt na zes jaar met de C4 Cactus - Autoblog.nl

Voor de haters is het goed nieuws, voor de fans iets minder. Citroën kapt namelijk de productie van de C4 Cactus.

We wisten al dat Citroën met de C4 Cactus zou stoppen, maar nu weten we ook wanneer. Citroën heeft namelijk bekend gemaakt dat de productie van de eigenzinnige auto per direct stop. De auto is nog als voorraadmodel leverbaar, maar daarna is het uit met de pret. De nieuwe C4 neemt het stokje over, ook al heeft deze nieuwe versie nog amper hét detail wat die Cactus zo speciaal maakte: de Airbumps.

Voor de een was het een geniaal designdetail waarmee je de auto zorgeloos in Parijs kan parkeren, voor de ander was het een wat vreemd designdetail. Toch was het eindelijk weer eens iets anders. Iets unieks, wat geen enkel andere autofabrikant maakte. Het idee sloeg ook aardig aan, in het straatbeeld is de C4 Cactus geen zeldzaamheid te noemen.

Kennelijk vond Citroën zelf het echter minder succesvol. Met de facelift in 2018 werden de Airbumps grotendeels vaarwel gezegd. De flinke strip bij beide voordeuren ging weg. In plaats daarvan was er nog plek voor drie bolletjes aan de onderzijde van de deuren, twee op de voordeuren, één op de achterdeur. Citroën zegt dat er nog andere wijzigingen waren, zoals een in delen neerklapbare achterbank en verlichting achterin. Hier zouden de klanten om hebben gevraagd. Jammer genoeg konden deze wijzigingen de verkoopcijfers echter niet omhoog krikken.

Citroën kapt met de productie, maar zegt dat de ‘geest’ van de C4 Cactus ‘voortleeft in andere modellen’. Zo is de hooggeplaatste LED-dagrijverlichting inmiddels een Citroën-designkenmerk geworden en zijn de Airbumps in andere Citroëns te vinden. Behalve in de volgende C4, dan.

Foto: Citroen Cactus van @Wolfssjrd, via Autojunk.nl.