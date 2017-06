9 peperdure SUV’s op Nederlands kenteken

Ze zijn hoog, lomp, groot, verschrikkelijk duur en soms nog snel ook.

De SUV. Een carroserievorm waar petrolheads niet heel snel warm voor lopen. Toch hebben autofabrikanten er alles aan gedaan om ook autoliefhebbers in SUV’s te krijgen en dat is ze nog gelukt ook. Met auto’s als de Mercedes-AMG GLE 63 Coupé (rijtest) en de BMW X6 M (rijtest) worden performance en bruikbaarheid samen één. Over het ontwerp zijn de meningen natuurlijk verdeeld.

Naast betaalbare crossovers en SUV’s zijn er ook genoeg power SUV’s in ons land die werden aangeschaft met een stevig prijskaartje. Voor het geld van een Ferrari of een Lamborghini kun je tegenwoordig ook een dikke SUV krijgen. In de toekomst zal dit alleen nog maar gaan toenemen met auto’s zoals de Lamborghini Urus. In dit lijstje een overzicht van enkele SUV’s die op Nederlands kenteken een flink bom duiten hebben gekost. Klik op de foto om meer plaatjes te zien van de betreffende auto.

9. Tesla Model X P90D – 171.900 euro



In P90D-trim is de Model X (rijtest) behoorlijk prijzig. Kun je wel lekker spelen met Ludicrous-mode.

8. Cadillac Escalade – 172.915 euro



Een redelijk recente Escalade op Nederlands kenteken. Een bijzondere verschijning in het Nederlandse landschap.

7. BMW X6 M – 194.324 euro



Met 575 pk kom je niets tekort. Deze aangeklede X6 M kruipt richting de twee ton.

6. Audi SQ7 – 212.094 euro



Deze hele dikke diesel heeft meer dan 200.000 euro gekost.

5. Range Rover Sport SVR – 223.439 euro



Een beest van een SUV (rijtest). Klinkt ook bijzonder lekker.

4. Mercedes-AMG GLE 63 S – 225.555 euro



Love it or hate it. Deze Benz was zeker niet voordelig.

3. Porsche Cayenne Turbo S – 249.465 euro



Een fijne allrounder. Mag ook wel voor dat bedrag.

2. Bentley Bentayga – 337.346 euro



Een leuke woning.. of toch een Bentley Bentayga (rijtest)?

1. Mercedes G65 AMG – 417.378 euro



De voorlopige koning (rijtest). Meer dan 600 pk in een G-klasse is natuurlijk pure nonsens. Toch hadden sommige Nederlanders er bijna een half miljoen euro voor over.