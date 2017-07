Special: BMW 1 Serie (E8X)

De ultieme rijdersauto. Maar dan een maatje kleiner.

420 gram bloem, drie eieren, 800 cl melk, een eetlepel vanillesuiker en theelepel kaneel. Toprecept voor goede pannenkoeken van mijn oma. Bij auto’s is het niet anders. Wat is het standaardrecept voor een BMW? Van alle merken is dit misschien wel het makkelijkste. Een atmosferische zes-in-lijn motor, met de aandrijving naar de achterwielen. BMW had er een mooi woord voor: standaardaandrijving. Het liefst op een grote sedan. Dat is je reinste BMW.

Maar is dat eigenlijk wel zo? Ondanks het feit dat BMW al lang grossiert in grote 5 Series en nog grotere 7 Series, heeft het merk wel degelijk veel te danken aan zijn kleine modellen. Denk aan de Dixi, Isetta, 700 en de ’02 serie. Dat waren zeer succesvolle BMW’s die de nieren met trots in de neus droegen. Sterker nog, mede dankzij die auto’s bestaat BMW überhaupt nog. In de jaren ’90 vierde het merk zijn hoogtijdagen. Elke BMW was eigenlijk wel ‘Best in class’. Er viel bijzonder weinig op aan te merken. Beetje krap achterin en niet goedkoop: dat waren de enige klachten. Maar verder zijn de E46, E39 en E38 van ongekende klasse.

Toch ziet de familie Quandt, de eigenaren van het Beierse merk, in dat BMW zich wel degelijk moet gaan focussen op de toekomst. De deal met Rover was mislukt en daarmee eigenlijk ook de aansluiting met andere grote autoconcerns. Het gamma was in de jaren ’90 nog erg overzichtelijk. Er was een 3, 5 of 7 Serie en een Z3 voor de liefhebber. Om te groeien moet het merk substantieel gaan uitbreiden. Dat gebeurt met de BMW X5, een trendsetter voor de hedendaagse SUV. Maar er moesten meer, veel meer modellen komen.

Omdat het BMW gamma tot dusverre qua design erg op elkaar lijkt, krijgt Chris Bangle een belangrijke opdracht: bedenk een nieuwe designtaal voor BMW, welke toepasbaar is op veel modellen. Oh, en het moet wel herkenbaar BMW zijn. Succes. In principe ontvangt hij een carte-blanche om met zijn designteam een enorme variëteit aan modellen te ontwerpen. Na enkele concepts wordt de wereld wakker geschud met de E65-generatie van de BMW 7 Serie. Een bijzonder apart gestileerde auto waar je veel van kunt zeggen, maar saai was ‘ie zeker niet. Bij een grote auto kun je je nog wat veroorloven: de aantallen liggen nu eenmaal wat lager. Maar BMW wil ook weer een stukje ontgonnen terrein terugwinnen: dat van de C-segment hatchbacks, ook wel de Golf-klasse genoemd. Long story short: BMW moet een Golf gaan maken.

In 2002 toont BMW op de Salon van Genève de CS1 concept. Onder leiding van Chris Bangle wordt de auto getekend door Christopher Chapman, Het is een vierpersoons cabriolet met bijzonder compacte afmetingen. De auto doet denken aan de kleine BMW’s van weleer. De pers weet al precies wat er gaat gebeuren: deze auto gaat er niet komen. Het zal wel een soort kleine 3 Serie compact worden. Zoiets apart gaan ze toch niet in productie nemen? Met die vreemde koplampen en gebogen lijn bij de sideskirt. Dat gaat niet in de showrooms staan. De criticasters zaten ernaast.

Eind 2004 wordt de auto gepresenteerd. In samenwerking met Polyphony Digital is er een rijsimulator ontwikkeld waarin diverse BMW 1 Series digitaal aan de tand gevoeld kunnen worden. De simulator schijnt nog behoorlijk realistisch te zijn, de remlichten branden gedeeltelijk bij licht remmen en in zijn geheel bij voluit remmen. Aangezien de auto’s toch al gedigitaliseerd zijn, worden de sterkste varianten toegevoegd aan de uiteindelijke versie van de simulator: Gran Turismo 4. Weetje: de BMW 120d is de eerste diesel in een racegame.

De BMW 1 Serie is in het begin leverbaar met twee benzinemotoren in de vorm van de 116i (115 pk) en 120i (150 pk) plus twee diesels: de 118d (122 pk) en 120d (163 pk). Om de ontwikkelingskosten van de 1 Serie laag te houden deelt de auto meer dan de helft van zijn techniek met die van de aankomende grote broer, de BMW 3 Serie (E90). Dat de ontwikkelingskosten lager liggen, wil niet zeggen dat de auto goedkoop was om te produceren. Integendeel, de auto is in principe een kleine 3 Serie. Voor BMW was het erg belangrijk om een 1 Serie te hebben: zo konden klanten sneller gebonden worden aan het merk. De 1 Serie was dus ook een strategische keuze.

De BMW 1 Serie wordt goed ontvangen. Premium rijden wordt telkens populairder en met de 3 Serie Compact heeft BMW nooit echt een lans kunnen breken. De A-Klasse van Mercedes was een innovatieve interpretatie van dit segment, maar Audi liet met de A3 zien hoe je een luxe compacte auto aan de man kon brengen. De Audi A3 was stijlvol, chique en compact. De ultieme Gucci Golf. BMW deed het net even een beetje anders.

De Audi A3 was namelijk niets meer of minder dan een ordinaire Golf met een luxe koets en strakker interieur. Dat was op zich geen schande, maar de BMW 1 Serie had voor zijn klasse een behoorlijk unieke opzet. De motor zat achter de vooras en dreef de achterwielen aan. Dit hield in dat de rij-eigenschappen op een hoger plan stonden. Helaas gooide de standaard runflat banden wel wat roet in het eten. De auto was van zichzelf al vrij stug en in 2004 was de bandentechniek nog (lang) niet zo ver als deze nu is. Maar als je een rijdersauto pur sang zocht in een redelijk praktische 5-deurs carrosserievorm, dan was de BMW 1 Serie beste keuze.

In 2005 krijg je nog meer keuze, er komt een 118i met 129 pk de gelederen versterken. De enthousiaste bestuurder kijkt zelf uit naar een model boven de 120i, namelijk de 130i. Qua uiterlijk bijna gelijk aan de 120i, maar dan voorzien van een dikke 3-liter zes-in-lijn met 265 pk en 315 Nm aan koppel. En natuurlijk die turbine-achtige loop van die trillingsvrije zescilinder.

Omdat de auto niet veel weegt, zijn de prestaties uitstekend te noemen. 6,1 seconden om vanuit stilstand de 100 te bereiken komt in het C segment niet veel voor. Ook het feit dat de topsnelheid begrensd is op 250 km/u, is een zeldzaamheid. Ondanks het feit dat de techniek op zijn taak berekend is, is de 130i niet de hooligan die men verwachtte. Het was vooral een heel erg snelle BMW 1 Serie. Het was zeker geen mislukking, maar de liefhebber had stiekem toch op meer gehoopt.

In 2007 worden degenen met honger naar meer vermogen op hun wenken bediend. De 1 Serie ontvangt een facelift die de auto veel goed doet. De verschillen zijn weliswaar klein, maar welkom. Ook komen er twee nieuwe koetswerkvarianten. De eerste is een 1 Serie driedeurs. Eigenlijk is het vreemd dat deze variant pas drie jaar later arriveert. De BMW 1 Serie is al niet de ruimste in zijn klasse (maar de krapste). Het design komt bij de driedeurs variant veel beter tot zijn recht. De driedeurs is leverbaar met alle motorvarianten van de vijfdeurs.

Dat geldt niet voor die andere nieuwe variant, namelijk de 1 Serie Coupe. Deze komt er als 120d en als 123d, een opvallende variant in het BMW motorengamma. De motor is in principe gelijk aan die van de 120d, maar dankzij een tweede turbo weet de viercilinder 204 pk en 400 Nm te mobiliseren. Maar dat was niet de variant die men wilde. Dat was de 135i. Deze drieliter zes-in-lijn beschikte over twee turbo’s, resulterend in 306 pk en 400 Nm. 0-100 duurt nu slechts 5,3 seconden en de topsnelheid was nog altijd 250 km/u. Het verschil waarmee de 135 ten opzichte van de 130i de begrenzer in liep was wel anders. Bij de 135i ging dat veel abrupter. Boven de 200 was er nog echt een duidelijke acceleratie te bemerken. In een C-segment auto!

De 135i ontketend een kleine revolutie in de tuning-scene. De 135i was namelijk relatief betaalbaar en behoorlijk sterk. Dat niet alleen, er was veel ruimte voor meer. Meer vermogen, meer grip, meer remkracht. Diverse tuners zetten hun tanden in de 135i en komen erachter dat de 400 pk redelijk makkelijk te halen is. Wil je meer en heb je het geld, dan is 500 pk ook geen probleem. De 135i een sleeper noemen gaat wat ver, want ze waren standaard uitgerust met het M-Sportpakket, maar de auto kon grotere klappen uitdelen dan je op voorhand zou denken.

Een jaartje later verrast BMW andermaal met nog een nieuwe koetswerkvariant, de 1 Serie Cabriolet. De cirkel lijkt rond te zijn, want de gelijkenis met de CS1 concept is treffend. In tegenstelling tot de Coupé is de keuze in motoren groter. Er is in een instapper in de vorm van de 118i, voor degenen die een gebronsde kop meer weten te waarderen dan prestaties. Ook komt er een derde zescilinder beschikbaar: de 125i. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is ook dit een drieliter motor. Met 218 pk minder sterk dan de 130i, maar het relaxte en soepele karakter past uitstekend bij de cabrio.

Na 7 jaar is het in 2011 over en uit voor de eerste generatie BMW 1 Serie. De auto heeft overduidelijk zijn diensten bewezen en mag gerekend worden tot een zeer belangrijke verkooptopper voor BMW. Missie geslaagd. In 2011 staat de opvolger al te trappelen om het stokje over te nemen. Althans, voor de hatchback varianten. De cabriolet en coupe krijgen een facelift om er nog even tegenaan te kunnen. Daarmee lijkt het nalatenschap van de 1 Serie wel voor elkaar is, maar niets was minder waar. Het echte huzarenstukje moest nog komen.

Dat huzarenstukje had een naam, maar wel een verwarrende: BMW 1M Coupe. Dat had natuurlijk een reden: de originele BMW M1, de stamvader aller M modellen, mocht namelijk niet eenzelfde badge dragen als een C-segment budget M-model. En het was een budget M-model. De keuze in kleuren was beperkt (oranje, zwart en wit), er was geen keuze in interieurkleur. Ook het aantal opties was beperkt. De 1M maakte in technisch opzicht gebruik van de grabbelton van BMW Motorsport. Zo kwamen diverse onderdelen van andere modellen. Zelfs de motor was een budgetkeuze, want ondanks dat er toch echt ‘M’ opstond was het een N54 Biturbo uit de Z4 35is. Voor M-afficionados een schande, voor de rest maakte het minder uit: het was alsnog een geweldig blok met 335 pk en 450 Nm.

Motorsport GmbH had de grootste winst gemaakt met de wegligging. De auto kreeg de achteras van de E92 M3. Om deze passend te maken moeten de achterwielen verder uit elkaar staan, tevens ook beter voor een betere wegligging. Om het zelfde te bereiken aan de voorkant werd ook daar de spoorbreedte flink vergroot. Standaard krijgt elke 1M Coupe 4 Y-vorm BBS velgen van 19” groot. Een andere keuze is er niet. Gelukkig maar. Weinig auto’s hebben zo’n ontiegelijk indrukwekkend voorkomen. Maak niet de vergissing de 1M ‘mooi’ te noemen. Vin Diesel is ook indrukwekkend, maar niet direct een mooie man. Alhoewel de smaken daarover kunnen verschillen.

Waar de de meningen niet over kunnen verschillen zijn de rijkwaliteiten. Die staan namelijk op een bijzonder hoog peil. Niet alleen omdat de grenzen ver liggen, maar vooral hoe uitgewogen alles is. Mede dankzij de korte wielbasis zou je kunnen denken dat het een tricky apparaat was, maar dat valt reuze mee. Een beetje geoefend bestuurder legt met kinderlijk gemak de meest romige drift neer.

BMW was van plan om zo’n 2.600 exemplaren ervan te bouwen. Omdat de vraag veel groter bleek te zijn, gingen ze nog even door met de productie. Exclusiviteit is leuk, inkomsten zijn leuker moet het adagium geweest zijn. De teller zou uiteindelijk stoppen na zo’n 6.300 stuks. In 2012 rolde de laatste 1M van de band. De auto geldt nu als een waar collectors item en de waarde is hard aan het stijgen. Eigenlijk is dat natuurlijk van de zotte dat een jonge C-segment auto in waarde stijgt, maar de 1M is een bijzondere auto.

Aan de andere kant is het overdreven en doen we de 135i schromelijk tekort. Zie de 1M als een geslaagd schilderij. De 135i is een canvas dat je voor de helft nog naar je eigen wens kunt invullen. Een Bob Ross-je, zo u wilt. BMW had alvast voorzetje gemaakt. Speciaal voor de Canadese markt was er nog een model tussen die twee, de BMW 135is.

Dit was een principe een compleet opgetuigde 135i met accessoires uit de M-Sport catalogus, waaronder een verbeterd koelingssysteem, lichtere 18″ velgen en een ander motormanagement. Het resultaat was 320 pk en 440 Nm. Qua prestaties zat de 135is tussen de 135i en 1M in, maar qua beleving was de 1M een stuk heftiger. Wel was de prijs van de 135is was aanzienlijk vriendelijker.

De 135i bleef ook langer in productie. De coupe variant zou het rekken tot 2013 terwijl de cabriolet zelfs tot 2014 gebouwd werd. Dat is 10 jaar na introductie van de eerste 1 Serie en 12 jaar na het tentoonstellen van de CS1. Die Christopher Chapman heeft toch een klein meesterwerkje afgeleverd: na al die jaren nog steeds een verse en herkenbare verschijning.

We hebben sommige BMW’s af en toe kritisch benaderd. Denk aan de i3, 2 Serie Active Tourer en natuurlijk alle driecilinders. Maar we moeten ons op onze blote voetjes dankbaar zijn. Want als de Beiers willen, kunnen ze iets bijzonders maken. De opvolger van de E87 1 Serie heeft wederom de beschikking gekregen over achterwielaandrijving, zescilinder en een handbak. Ook is er een compacte coupé beschikbaar met de M2 als absoluut spektakelstuk. Maar ook de M140i is een waar huzarenstukje dat niet onderschat mag worden.

In deze tijden van downsizing en politiek correcte aandrijflijnen is het te bizar voor woorden dat je nu nog naar de BMW-dealer kunt lopen en een C-segment auto kunt bestellen met een zescilinder motor, achterwielaandrijving en een handbak. Neen, dit is geen advertorial, maar mocht je in de financiële positie zijn om een M140i of M2 aan te kunnen schaffen: doe het meteen. Je rijdt dan namelijk in een uiterst bijzondere auto. Eentje die maar gebouwd is voor één ding: namelijk om de bestuurder een waanzinnig grote glimlach op zijn gezicht te geven.