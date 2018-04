9 prachtige Aston Martins op Nederlands kenteken

Ook in ons land rijden de nodige Britse Bond-bakken.

Onder leiding van Andy Palmer is Aston Martin enkele jaren geleden een nieuwe weg in geslagen. Ze doen het momenteel goed en de periode dat elke Aston op elkaar leek is definitief verleden tijd. Voordat de nieuwe generatie Aston Martin Vantage en straks de compleet nieuwe DBS (no spang, moet nog aangekondigd worden) op Nederlands kenteken staan, blikken we onder meer in dit artikel terug op David Brown-periode. Auto’s die ook nog steeds het omkijken waard zijn, want het lijnenspel van een Aston blijft toch briljant. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

Aston Martin DBS

Toch wel één van dikste Astons uit zijn periode. Dit exemplaar is nu 10 jaar oud. Hoe dan?!



Aston Martin DB4

Deze DB4 mocht vermoedelijk even frisse lucht halen, want dit soort klassiekers zie je zelden op de openbare weg. De California valt in het niet naast deze Aston Martin.



Aston Martin V12 Vanquish

De échte Vanquish. Ik zeg echt, omdat deze generatie naar mijn mening nog altijd stoerder is dan de nieuwere Vanquish. Nog zo’n auto die na al die jaren nog steeds lekker op het netvlies staat. Dit exemplaar is van 2002.



Aston Martin V12 Vantage

Van de ene twaalfcilinder naar de andere. In combinatie met een handbak een bijzondere auto op de huidige automarkt.



Aston Martin DB7 Volante

Groen met een groene kap. Britser ga je het niet krijgen.



Aston Martin V8 Coupé

Met een dikke hood scoop, alsof je met een HEMI uit Amerika te maken hebt. Heerlijk.



Aston Martin DB5

Kan natuurlijk niet ontbreken. Wat een verschijning. Als het woord ‘elegantie’ een auto was, dan kreeg je de DB5.



Aston Martin V8 Vantage

De moderne Vantage is een prima alternatief voor de Porsche 911. Niet zo verfijnd of een net zo mooi interieur als de Porker, maar wel een veel bijzondere verschijning. Met deze auto wordt gereden en dat is te zien ook.



Aston Martin DB6

Vooral van de zijkant zijn de fraaie lijnen van een DB6 goed te zien. Deze klassieker is voor de mooie zomerritjes, met het raampje open en cruisen over een rustig dijkweggetje.