Aston Martin praat over de opvolger van de Vanquish

De Vanquish gaat niet langer Vanquish heten.

Het heeft even geduurd, maar Aston Martin is lekker bezig het modelgamma in het nieuw te steken. De DB11 is al een tijdje op de markt (nu ook als Volante) en de nieuwe Vantage is onlangs geïntroduceerd. Zodoende blijft er nog maar een auto over in de line-up die nog ‘aan de beurt’ moet komen. Nee, niet de nieuwe Varekai. Nee, ook niet de Vulcan of de Valkyrie. De goede oude Vanquish natuurlijk!

Het lijkt korter geleden, maar de huidige Vanquish kwam in 2012 op de markt als opvolger van de DBS (rijtest), die op zijn beurt de V12 Vanquish moest doen vergeten. Qua looks leek de auto op een soort hete DB9 en baseerde ook op het bekende VH-platform, maar toch was de Vanquish met zijn carbon body van een hele andere orde. Een apart de detail is de spoiler die geïntegreerd is in de kofferklep. Naar verluidt kostte het Aston ontiegelijk veel moeite om dit onderdeel uit een stuk te maken.

Na zes jaar wordt het weer tijd voor een nieuw ‘regulier’ topmodel in de range (naast de hierboven genoemde hypercars). Aston gaat nog even door met de modelnaam-draaimolen en stoft nu weer de DBS-badge af voor de auto, zij het met de spannende toevoeging Superleggera. Samen maakt dat dus de Aston Martin DBS Superleggera.

Beide namen hebben een grote historie bij het Britse merk. De eerste DBS verscheen in 1967 op de markt en speelde een rol als Roger Moore’s vervoer in de Persuaders. Superleggera verwijst naar carrosseriebouwer Touring Superleggera, dat in het recente verleden bijvoorbeeld tekende voor de Maserati Sciàdipersia, Ferrari Berlinetta Lusso en Alfa Romeo Disco Volante.

Of Touring Superleggera ook een krabbel zet onder het design van de nieuwe opper-Aston wordt officieel niet met zoveel woorden bevestigd. Wel zegt Aston Martin dat de auto ‘extreem licht’ zal worden, wat per slot van rekening de vertaling is van het mooie Italiaanse woord ‘superleggera’. Misschien is dat ook nog wel belangrijker dan het design, dat linksom of rechtsom best in orde zal zijn. De DBS Superleggera verschijnt later dit jaar voor het eerst op het toneel.