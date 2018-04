Van deze rode vlag word je wel vrolijk

Dit is niet de nieuwe Batmobiel, maar een serieuze vingeroefening voor een nieuwe opper-limo.

Normaal is een rode vlag niet iets om blij van te worden. De zomer komt eraan en je voelt de vitamine D door je aderen suizen. Overal om je heen leeft de wereld op. Rokjesdag is imminent. Bol van de testosteron ben je er helemaal klaar voor om er eens ouderwets gas te geven alsof het 1999 was. Maar dan hoor je de vermaledijde woordcombinatie. Rode vlag. Missie afgebroken. Tijd om op het rechte stuk te parkeren en een koude douche te nemen…

Enfin, bij het zien van deze Hongqi krijg je wellicht toch nog warme gevoelens bij de term. Hongqi betekent in het Chinees namelijk ‘Rode Vlag’ en was tevens de naam voor de staatslimo die de FAW Group in 1958 bouwde voor Mao Zedong. Zedong was een sterke leider die naar schatting zo’n 20 tot ruim 40 miljoen mensen opgeofferd heeft aan zijn Grote Sprong Voorwaarts en Culturele Revolutie. Na dergelijke inspanning wil je natuurlijk wel een beetje relaxt naar huis kunnen cruisen, anders heb je op je bestemming aangekomen geen energie over om de Honky Tonk te dansen.

Sinds 1958 is er veel veranderd in China. Het land is hard op weg om de toonaangevende wereldmacht te worden. Hongqi zelf echter is als oudste automerk van het land daar nog niet helemaal in meegegaan. Het merk maakt weliswaar staatslimo’s en (prijzige) kleinere sedans voor ‘de massa’, maar de verkoopcijfers zijn onder de streep magertjes. Vorig jaar heeft de FAW Group een nieuwe eindbaas gekregen in de vorm van Xu Liuping en deze is van plan daar wat aan te veranderen.

Hongqi moet onder de bezielende leiding van Xu in 2025 300.000 auto’s gaan verkopen. Dat is 100(!) keer meer dan ze nu doen. Xu is dus een soort Sergio Marchionne op Chinese steroïden. Inmiddels is bekend geworden dat de FAW Group om Hongqi op te laten leven gaat samenwerken met Byton, een nieuwe start-up van voormalige hoge piefen bij BMW dat eerder dit jaar een concept neerzette op de CES in Las Vegas.

Byton-baas Daniel Kirchert ziet de samenwerking al zitten. Naar eigen zeggen had hij vroeger een schaalmodel van Mao’s Hongqi op zijn bureau staan. Misschien werkte hij in die tijd voor de SP?

Red Flag is a good brand in the world with profound heritage,” said Kirchert, adding he used to have a 1958 Red Flag miniature model on his desk. “We have advantage in the field of electrification and FAW have abundant resources as well.

Spoedig onthult Hongqi een concept, dat volgens Autohome.cn veel gaat lijken op de auto in bovenstaande gallery. Mocht dat het geval zijn, hebben wij maar een eindconclusie: Communism rules! Honk drie keer als jij ‘m ook graaft.