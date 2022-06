911 GT3 Manthey Performance is sneller (+video)

Maar hoeveel sneller is de 911 GT3 met Manthey Performance Kit-upgrades?

Op de redactie komt geregeld een gesprek op gang: hoe ziet jouw ideale 911 eruit? De auto is er in zóveel smaakjes, dat kiezen bijna niet te doen is. En als je dan eindelijk de ideale 911 hebt, hoe stel je ‘m samen? Ga je voor Porsche Exclusive Manufaktur om helemaal het mannetje te zijn op Instagram? Of ga je voor de officiële upgrades van Manthey Racing om helemaal het mannetje te zijn op de Nordschleife?

Want voor het geld dat Porsche Exclusive Manufaktur rekent voor simpele dingen als lakkleuren, kleuren voor de bekleding en met leer beklede zekeringskast-klep kun je ook een hoop échte hardware aanschaffen. Wat te denken van de 911 GT3 met Manthey Performance Kit?

911 GT3 met Manthey Performance Kit

Dat is een complete set accessoires om de 911 GT3 nog meer geschikt te maken voor het circuit. Je krijgt dan aangepaste remmen (upgrade voor leidingen en blokken) en een volledig instelbare schroefset. Vervolgens zijn er nodige aerdynamische upgrades, zoals een nieuwe voorspoiler en diffusor, uiteraard van carbon.

Als kers in de appelmoes zit er ook een setje wielen bij, de OM-1-velgenset. Dan krijg je 4 gesmede BBS wielen voor, de ultralichte FI-R. Deze set zorgt voor een gewichtsbesparing van 7,3 kilogram in totaal.

Je kan de BBS-wielen in dezelfde kleuren krijgen als Porsche-wielen: zilver, grijs, Neodyme en zwart. Op de achterwielen zijn aerodiscs gemonteerd voor een nog betere luchtgeleiding. De banden zijn uiteraard op het circuit afgestemd: Michelin Pilot Sport Cup R.

Wat win je nu eigenlijk?

Maar ja, hoeveel sneller is de 911 GT3 met Manthey Performance Kit? Dat weten we dankzij Porsche! Namelijk, eh, 4 seconden. 4,19 seconden om precies te zijn. Kevin Estre reed een tijd van 6:55.737. Dat klinkt als veel tijd, maar op de Nordschleife stelt dat niet zoveel voor als op Tsukuba.

Alleen al de weersomstandigheden of het ontbijt van de coureur kunnen zorgen voor dat verschil. Maar ja, het ziet er wel gaaf uit en sneller is sneller. Interesse? De kit kost 37.911 euro (ha, 911!). Gezien de hardware die je krijgt, valt dat eigenlijk best mee. Uiteraard blijft de garantie intact.

Uiteraard hebben we ook de beelden voor je. Voordeel van z’n snelle auto, het filmpje is na 7 minuten afgelopen:

