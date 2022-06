BMW X1 met zescilinder nog verrassend prijzig

Je moet nog stevig geld meenemen voor een BMW X1 met zescilinder lijnmotor. Maar hey, dan heb je wel een zespitter!

Gisteren lanceerde BMW de derde generatie X1, alsmede de iX1. De auto gaat een ongelooflijke verkooptopper worden. De X1 is namelijk compact, een crossover, premium en eventueel elektrisch. Dat is wel superhip. Dat het een BMW is, is mooi meegenomen. Maar er zijn boze tongen die beweren dat de X1 sinds de F48-generatie eigenlijk geen ‘echte’ BMW meer is. De X1 is sindsdien in basis namelijk gewoon een voorwielaandrijver. Dat bied eigenlijk alleen maar voordelen, maar niet voor de purist.

Nee, de purist moet zoeken naar de pareltjes van de eerste generatie en wij denken er eentje gevonden te hebben. Want kijk naar dit plaatje! Het is een eerste generatie X1, dus van de E84-generatie. Toen al was BMW bezig met omslachtige namen. Het type in kwestie heet namelijk xDrive28i.

BMW X1 met zescilinder lijnmotor

Omdat het een model van 2010 is, betekent dat in dit geval een 2.996 cc metende zes-in-lijn. Ja, een dikke drieliter zescilinder! In een compacte crossover! Waarom BMW dat deed? Simpel, de BMW X1 leunt in technisch opzicht heel sterk op de 1 Serie (E87) en 3 Serie (E90).

Dit betekent dat de motoren ook afkomstig zijn van de E87 en E90. En ja, beide kon je met diverse zescilinder lijnmotoren kopen en dus de X1 ook. In Nederland was alleen de 28i leverbaar, de 3.0i N52B30-motor, goed voor 258 pk. In sommige landen kon je ‘m ook als 25i (met 218 pk) krijgen of als 35i, met de 306 pk sterke N55B30 turbomotor.

Overigens, als E91-bestuurder komen er heel veel items inderdaad bekend voor. Het CIC-navigatiesysteem is identiek, alsmede de iDrive-knop (die krijg je tegenwoordig niet meer!). De sportzetels zijn hetzelfde en ook het bedieningspaneel van de climate control is hetzelfde! Deze is X1 is wel lekker luxe, want de stoelen zijn elektrisch (met memory!), er is een Harman Kardonn geluidssysteem en de een panoramadak ontbreekt ook niet.

Forse vraagprijs?

Dit exemplaar komt uit 2010 en heeft precies 130.566 km gelopen. De vraagprijs is nog best fors, gevoelsmatig: 16.950 euro. Dat is dan ook nog eens een ‘meeneemprijs’. Nu is dit een behoorlijk compleet uitgerust exemplaar en er zijn zat BMW-liefhebbers die veel betalen voor wat opties. Overigens zijn alle exemplaren van de BMW X1 met zescilinder vrij prijzig en 130.000 op de klok is niet heel erg veel.

Daarnaast heb je dus ook die unieke motor. Maar ja, voor dit geld komen er ook mooie late E90 335i’s voorbij. Dat is misschien nog wel wat leuker. Wel minder puristisch, want die heeft een turbo. En deze BMW X1 heeft een atmosferische zescilinder, zoals het hoort! Interesse? Klik hier voor de advertentie op Marktplaats!

