Zo krankzinnig veel benzine mag je uit Duitsland meenemen

Dit kan toch niet veilig zijn? Want zo krankzinnig veel benzine mag je wettelijk gezien vervoeren in je auto.

Gisteren hadden we het er al even over. Het verschil in brandstofprijzen in Nederland en Duitsland is vrij groot. Zeker als je op zoek gaat naar een pomp die iets afgelegen ligt, loont het al snel de moeite.

Ook als je even moet rijden voor de benzine, ben je goedkoper uit. Hoe groter de tank, hoe groter het verschil in keiharde euro’s. Er zijn uiteraard ook mensen die een beetje extra benzine meenemen. Dan is het nog lucratiever om even over de grens te tanken. Nederlanders tanken nu dan ook massaal in Duitsland.

Hoeveel eigenlijk?

Maar hoeveel mag je eigenlijk meenemen? Om heel eerlijk te zijn hadden we op de redatie geen idee. De redactie van AD Auto wel, want die dook even in de materie. Wat blijkt, je mag zo krankzinnig veel benzine meenemen dat het waarschijnlijk kamervragen gaat opleveren.

Het antwoord is namelijk 240 liter. 240! Daar zijn twee voorwaarden aan verbonden. Ten eerste mogen de jerrycans niet groter dan 60 liter zijn. Uiteraard moeten dat jerrycans van hoge kwaliteit zijn. Nog een voorwaarde is dat het voor eigen gebruik is. Je mag het dus niet doorverkopen. Ook moet je zorgen dat de jerrycans goed zijn vastgemaakt, uiteraard.

Moet je zo krankzinnig veel benzine wel mee willen nemen?

Dan is het natuurlijk de vraag of je het ook moet doen. Er kleven namelijk wel een paar nadelen aan. Het eerste nadeel is natuurlijk de veiligheid. Dat je met 240 liter op pad MAG rijden, wil nog niet zeggen dat je het MOET doen. Zeker in het geval van een ongeval is het zeker niet zonder risico’s. Oh, en als je bij de douane gesnapt wordt, kan de fiscus alsnog een naheffing sturen.

Wettelijk gezien mag je namelijk maximaal 10 liter benzine ‘belastingvrij’ aan boord hebben. Voor alles daarboven moet je alsnog belasting betalen, als de dienders je aanhouden. Een boete kun je tot 240 liter echter niet krijgen.

