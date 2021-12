Althans, de 911 GT3 Performance Kit is verplichte kost vermits je een 911 GT3 hebt (en een RS wil). We gebruiken het woord vermits omdat we ook Belgische lezers hebben. Amai.

Het is een veel gebruikte term: raceauto voor de straat. In bijna alle gevallen is dat natuurlijk pure kolder. Een échte raceauto voor de straat is niet al te prettig, zoals James May aantoonde in het wetenschappelijke programma Top Gear met een Aston Martin V8 Vantage N24.

Een auto die er wel altijd lekker tussen in zit is de Porsche 911 GT3 RS. Je kunt er op een circuit mee uit de voeten, maar je kunt er ook dagelijks mee rijden. Wat dat betreft is die auto echt een miraculeus stukje techniek.

911 GT3 Performance Kit

Tot nu toe moeten we het doen met de ‘gewone‘ GT3, de nog scherpere RS komt pas iets later. Tot die tijd is er een oplossing in de vorm van de 911 GT3 Performance Kit. Deze is niet door Porsche zelf ontwikkeld, maar door Manthey Racing. GT3-oppergod Andreas Preuninger bevestigde een tijdje geleden al aan Autoblog dat deze versie eraan kwam en tadaa: hier is ‘ie dan!

Manthey Racing is het team dat ook racet met veel 911’s veel hardcore upgrades heeft voor de straatversies. Overigens is Manthey Racing voor iets meer dan helft van eigendom van Porsche AG, dus zo vreemd is de bruisbestuiving niet tussen de twee partijen. Manthey Racing is het basion voor de GT3-eigenaar die functionele upgrades wenst.

Aerodiscs!

De Performance Kit van de 911 GT3 bestaat uit diverse onderdelen. Het begint met een volledig (4-Way) instelbare schroefset. Zo kun je je de vering, in- en uitgaande slag van de demping aanpassen. De remmen zijn iets verbeterd met staalomvlochten remleidingen en andere remblokken. Om het af te maken is er een ‘OM-1’ velgenset. Deze door BBS gesmede wielen zijn extra licht én sterk. Waarschijnlijk ook heel erg duur, maar dat terzijde.









Daarnaast zijn er de nodige aerodynamische aanpassingen. Er is een nieuwe frontlip en een andere splitter. Ook de diffuser aan de achterzijde is anders. Vervolgens is er een enorme koolstofvezel achtervleugel met side plates. Om het geheel af te maken zijn er de zogenaamde Aerodiscs. Deze passen enkel en alleen op de achterwielen van de ‘OM-1’-velgen.

Wat je dus mist bij de 911 GT3 Performance kit van Manthey is meer vermogen. Daar doet Manthey niet meer zo veel aan. Porsche gelukkig wel, want een GT3 RS is eveneens door Porsche aan Autoblog bevestigd en zal op termijn volgen. Uiteraard zal Manthey Racing daar dan ook weer de nodige upgrades voor ontwikkelen.