McLaren tekent als eerste Concorde Agreement, Ferrari volgt

We kunnen McLaren en Ferrari de komende vijf jaar nog gewoon op de grid verwachten.

In tegenstelling tot Mercedes heeft McLaren niet zoveel problemen met het nieuwe Concorde Agreement. Ze waren de eerste die toezegden dat ze de overeenkomst zouden tekenen. Nu voegen ze de daad bij het woord en zijn ze ook het eerste team dat daadwerkelijk hun krabbel zet.

Dit betekent dus dat McLaren nog in ieder geval tot 2025 actief blijft in de Formule 1. Dit ondanks het feit dat het finanicieel gezien niet bepaald een topjaar is voor McLaren. Sportief gezien wist McLaren mooie resultaten te boeken ten opzichte van voorgaande jaren, dat dan weer wel. Zodoende heeft het team motivatie om er de komende vijf jaar weer tegenaan te gaan.

Het nieuwe Concorde Agreement gaat onder meer over het budgetplafond en de verdeling van de prijzengelden. Dat laatste was een dingetje, want Mercedes vond dat Ferrari te veel krijgt toebedeeld. Inmiddels is koning Toto echter van gedachten veranderd. Als het goed is zullen dus binnenkort alle teams het voorbeeld van McLaren volgen.

Volgens teambaas Zak Brown is de overeenkomst een belangrijkste stap naar een “duurzame, sterke toekomst” voor de Formule 1. Volgens de Amerikaan is dit de juiste deal op het juiste moment.

UPDATE: Inmiddels heeft ook Ferrari hun handtekening gezet onder het Concorde Agreement. Zij zullen nog tot minstens 2026 in de koningsklasse van de autosport actief blijven.